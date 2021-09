Fost președinte și acționar la Rapid, numit antrenor la o echipă din Liga 3!

Ovidiu Burcă a fost președinte, acționar, director tehnic, antrenor la juniorii U19 și antrenor la echipa secundă la Rapid, dar a fost îndepărtat din club după numirea lui Daniel Niculae în funcția de șef al clubului.

A preluat echipa retrogradată din Liga 2

Rămas pe dinafara proiectului început acum patru ani, fostul fundaș central l-a înlocuit pe Cristian Stănculețu ca antrenor al echipei CSM Slatina, retrogradată din Liga 2 la finalul sezonului trecut, care îi luase, rândul lui, locul lui Dinu Todoran, trecut pe banca FCSB.

Principala favorită la promovare din Seria a 6-a a Ligii 3, echipa din Olt a început ezitant campionatul, ocupând abia locul al patrulea, după trei etape jucate, cu o victorie împotriva Flacărei Horezu (6-0) și remize cu Sporting Roșiori (2-2) și Minerul Costești (1-1). Slatina este calificată în "16"-imile de finală ale Cupei României, după ce a trecut în rundele precedente de Sporting Roșiori (1-0) și Unirea Bascov (1-0). Ovidiu Burcă va debuta pe banca tehnică a echipei, vineri, în meciul din deplasare cu CSM Alexandria.

Noul antrenor spune că e fericit că s-a întors acasă

"Sunt foarte fericit pentru că m-am întors acasă. De aici am plecat în fotbalul mare, sper ca tot de aici să fac acest salt şi în ceea ce priveşte cariera de antrenor. Am venit cu inima deschisă. Le mulţumesc oamenilor din conducere, pentru că au avut încredere în mine, sper să nu-i dezamăgesc. Condiţiile de pregătire sunt extraordinar de bune, sper să facem o figură frumoasă. Cât despre lot, Slatina este o echipă tânără, m-am uitat la ultimul meci, care nu a fost tocmai reuşit, avem şi câţiva jucători cu experienţă, sper ca lucrurile să meargă în direcţia pe care ne-o dorim cu toţii. Am venit cu sufletul şi sper să obţinem cele mai bune rezultate", a declarat Ovidiu Burcă, la instalarea sa ca antrenor la CSM Slatina.

Burcă a fost un adevărat globetrotter ca fotbalist, dar și acționar la noul Rapid

Ovidiu Burcă (41 ani) s-a născut la Slatina și a jucat ca fundaș central sau mijlocaș central la echipele de juniori FC Olt Scornicești și Școala de Fotbal Gică Popescu Craiova, apoi a evoluat la CS Emelec (1998-1999 / Ecuador), JEF United Ichihara (2000 / Japonia), Ventforet Kofu (2000 / Japonia), FCU Craiova (2001-2002), Dinamo București (2002-2005), FC Național (2005-2007), Energie Cottbus (2007-2008, 2008-2010 / Germania), Beijing Guoan (2008 / China), Poli Timișoara (2010-2011) și Rapid București (2011-2012).

El are patru selecții pentru naționala U21 a României și a antrenat doar echipa U19 a giuleștenilor și Rapid II. Singurele trofee din palmares au fost câștigate cu Dinamo, respectiv un titlu în Liga 1 (2003-2004), trei Cupa României (2002-2003, 2003-2004, 2004-2005) și o Supercupă a României (2004-2005).

Burcă a fost acționar la FC Rapid 1923, cu un pachet de 26.67%, alături de Asociaţia Club Sportiv Academia Rapid (33.33%) și Casazela Rapid LTD (40%), ultima fiind o firmă offshore din Cipru, care s-a crezut că era controlată de Victor Angelescu, dar despre care presa a aflat că ar fi cercetată de DNA, pentru că ar fi avut legături cu Daniel Tudorache, primarul S1, și fosta soție a acestuia.

Slatina și Oltul, izvoare de talente pentru fotbalul românesc

Printre fotbaliștii născuți la Slatina, care au făcut primii pași în fotbal în municipiul de reședință al județului Olt, se numără Ionel Dănciulescu, Ionuț Luțu, Romeo Stancu, Andrei Prepeliță, Adrian Ionescu, Claudiu Niculescu, Mihai Răduț, Florin Ștefan, Andreas Calcan, Andreas Mihaiu, Ovidiu Burcă, Mihai Căpățînă, Adrian Niță și Iulian Filipescu, în timp ce în județul Olt s-au născut Ion Oblemenco (Corabia), Răzvan Raț (Piatra Olt), Vladimir Screciu (Corabia), Nicușor Bancu (Crâmpoaia), Ionuț Mitran (Grădinile), Daniel Oprița (Drăgănești Olt) sau Marian Anghelina (Potcoava).