Florin Răducioiu e exigent! Tehnicianul despre care spune că "nu e pregătit să antreneze la o echipă cu presiune"

Florin Răducioiu a vorbit despre Marius Croitoru, demis recent de FC Argeș.

Marius Croitoru a lucrat deja la două grupări în actualul sezon - FCU Craiova și FC Argeș - și nu mai poate antrena în primul eșalon în această stagiune.

Fostul mare atacant al naționalei și-a spus cu sinceritate părerea despre antrenorul în vârstă de 42 de ani. Cotat drept un tehnician care imprima un fotbal ofensiv la FC Botoșani și care reușea să schimbe din mers în contextul în care echipa suferea mereu modificări, Croitoru n-a reușit să o transforme pe FC Argeș într-o echipă redutabilă.

Răducioiu despre Croitoru

”El (n.r. Marius Croitoru) a făcut o treabă bună la Botoşani, am avut ocazia să vorbesc cu Croitoru, am apreciat pasiunea lui pentru fotbal, mi-a plăcut ce vorbea despre fotbal. Am vorbit cu el după meciul dintre Botoşani şi Dinamo, când ne-au bătutu cu 4-0 şi am stat vreo oră, o oră şi jumătate după meci cu el.

Nu a reuşit să se impună la FC Argeş şi nici la FCU Craiova. Din păcate cred că nu este pregătit pentru a antrena o echipă la care este presiune, unde nu există răbdare”, a declarat Florin Răducioiu, potrivit Prima Sport.

Fostul mijlocaș de la Poli Timișoara și Steaua a semnat cu formația din Trivale în octombrie, însă după ce a reușit o singură victorie în Liga 1, cu UTA, scor 1-0, a decis să plece de la formația din Trivale.

Croitoru a pregătit-o pe FC Botoșani timp de trei sezoane, în perioada 2019 - 2022.