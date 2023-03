Antrenor pentru FCSB. 7 idei despre Valentin Iliev, bulgarul propus pentru a conduce echipa lui Gigi Becali

Tot de la aceeași oră se joacă Hermannstadt - FCU Craiova. Sepsi și FCU se luptă pentru locul 6, ultimul care duce în play-off.

Antrenor pentru FCSB

FCSB ar putea avea un nou antrenor cât de curând. După demisia lui Leo Strizu și suspendarea lui Mihai Pintilii (antrenor fără licență), echipa e condusă de preparatorul fizic Lucian Filip, însă Gigi Becali caută un om care să preia gruparea roș-albastră. În încercarea de a lua primul titlu după opt ani - ultimul a fost cucerit în 2015 cu Constantin Gâlcă pe bancă -, FCSB l-ar putea numi principal pe bulgarul Valentin Iliev (42 de ani). Fostul stoper din Ghencea e propus, potrivit Gsp, de managerul general Mihai Stoica.

Apropiat de fotbalul românesc - a jucat la Universitatea Craiova, FCSB (fostă Steaua) și CSU Craiova, Iliev și-a început cariera de antrenor ca secund al lui Devis Mangia la CSU, apoi le-a pregătit pe Botev Vratsa, Tsarka Selo și CSKA 1948 II. Născut la Kneja, Iliev a strâns 23 de selecții pentru reprezentativa Bulgariei în perioada 2005-2013

Valentin Iliev avea idol de la FC Barcelona

1. Stoper cu un excelent joc aerian, puternic și cu simț de anticipație și poziționare fără cusur, Iliev e fan FC Barcelona și mărturisea că fotbalistul său preferat e Carles Puyol, fost căpitan al formația de pe Camp Nou. "Echipa mea preferată din străinătate e FC Barcelona. Îmi place foarte mult de Carles Puyol, de la FC Barcelona. E un fundaş fantastic, are spirit de sacrificiu, plasament, intervenţii. Ce să mai, e jucătorul complet! E modelul meu", spunea Iliev, în trecut, într-un interviu pentru Adevărul.

2. Pe când evolua la Universitatea Craiova, Valentin Iliev era comparat cu Gică Popescu - fanii chiar îl numeau "Gică Popescu 2"

Detesta manelele, asculta Smiley și Akcent

3. Într-un fotbal românesc în care se manelele răsunau prin vestiare, bulgarul spunea în trecut că le detestă. Întrebat ce muzică preferă, Iliev răspundea franc într-un interviu pentru ProSport. "În niciun caz manele! Mă obosesc! Îmi place muzica românească, să știi. Sunt fan Smiley! Andreea Bănică… piesa celor de la Akcent, „My Passion”".

4 Ce declara Iliev în ziua în care a semnat cu FCSB - fostă Steaua. "E o zi foarte fericită din viața mea pentru că am semnat cu Steaua București. Întâlnirea cu patronul echipei a conat foarte mult în alegerea mea. Dânsul m-a apreciat tot timpul, iar acest lucru m-a bucurat enorm. De acum încolo voi da totul pe teren pentru a-l mulțumi pe patron, pe antrenor și pe suporterii echipei Steaua București".

5. Ce salariu avea Iliev la echipa din Ghencea: 10.000 de euro pe lună și o primă de instalare de 250.000 de euro. "Venirea sa e un plus. E un jucătorvaloros, care e și foarte periculos în atac. E un transfer bun. Am fost anunțat prin sms cu câteva minute înainte să semneze", declara fostul președinte al echipei lui Becali, Helmut Duckadam.

Cum a răspuns Iliev la întrebarea Hagi sau Stoichkov?

6. Stoichkov sau Hagi? "Pentru mine, că sînt bulgar, Stoicikov, dar şi Hagi a fost un fotbalist formidabil. Repet, sînt bulgar, deci îl aleg pe Stoicikov. Da, oricum, fotbalişti mari de tot amîndoi, fotbalul lor îl priveai cu plăcere", afirma Iliev, într-un interviu pentru Gsp.

7. 24 de tatuaje religioase are actualul antrenor, Valentin Iliev. ”Cel mai credincios coleg de echipă pe care l-am avut vreodată și unul dintre cei mai profesioniști. Am fost colegi la Terek un an și jumătate. E tatuat din cap până în picioare și pe dinafară, și pe dinăuntru, cu tatuaje religioase”, a spus Daniel Pancu, potrivit Digi Sport.