Florin Prunea îl face praf pe Răzvan Burleanu: "Copia lui Ceaușescu"

Florin Prunea nu s-a ferit de cuvinte la adresa lui Răzvan Burleanu. Chiar dacă a spus că nu-l deranjează faptul că nu a fost invitat special la meciul României de marți cu Elveția (ora 21:45, LIVE TEXT pe www.sport.ro), fostul internațional român a avut câteva remarci dure la adresa șefului FRF.

"Eu nu m-am plâns și nu sunt un om care mă plâng că nu primesc invitație la echipa națională. Nu e o problemă pentru mine, dacă primesc sau nu primesc. Unu la mână. A doua la mână. S-au umflat puțin mușchii pe el acum, după victoria asta. Și a mai prins puțin culoare în obraji. I-a trecut glonțul pe la ureche. Și foarte bine, că era o presiune. Dispărea din fotbal, dacă nu se califica.

Trebuie să le facă statuie lui Edi și băieților că l-au scăpat. El, de la un salariu de 400 de euro, a venit la unul de 36.000 de euro/lună. Ce însemna să se întoarcă înapoi la 500 de euro. A luat puțin culoare așa. Eu l-am prins pe Ceaușescu. Exact, parcă s-a întors Ceaușescu. Exact copia fidelă. Copia fidelă a lui Ceaușescu. Chiar nu mă simt atins de chestia asta. Cei care plâng. Cine a plâns?

Eu nici nu puteam să fiu prezent la meci. Că pe unii i-a sunat și pe alții nu, e strict problema lor. Eu nu sunt în ăia care mă plâng. Nu am de ce să plâng. Că nu am primit invitație. Nu e prima dată. Și chiar am avut treabă. Eu, de exemplu, acum am fost delegat de UEFA la Serbia – Bulgaria, ieri", a spus Florin Prunea, potrivit iamsport.ro.

Cum arată clasamentul Grupei I din preliminariile EURO 2024 + Rezultatele din a 9-a etapă

România - 19 puncte (5 victorii, 4 remize, 0 eșecuri)

Elveția - 17 puncte (4 victorii, 5 remize, 0 eșecuri) Israel - 12 puncte (3 victorii, 3 remize, 3 eșecuri) Kosovo - 11 puncte (2 victorii, 5 remize, 2 eșecuri) Belarus - 9 puncte (2 victorii, 3 remize, 4 eșecuri) Andorra - 2 puncte (0 victorii, 2 remize, 7 eșecuri)

Israel - România 1-2 ("Pancho Arena")

Elveția - Kosovo 1-1 ("St. Jakob-Park)

Belarus - Andorra 1-0 ("Szusza Ferenc")

