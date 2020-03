Federatia Romana de Fotbal, mesaj pentru jucatorii romani! Ce transmit oficialii

FRF a transmis un mesaj pentru fotbalistii romani aflati in tara si in strainatate.

Pandemia de coronavirus a provocat numeroase probleme in lumea fotbalului. Toate campionatele europene, mai putin cel din Belarus, sunt momentat suspendate si nu se stie cand se vor putea relua.

Federatia Romana de Fotbal a transmis un mesaj de sustinere si responsabilitate tuturor jucatorilor romani, prin intermediul site-ului oficial.

"FRF transmite un mesaj de sustinere si responsabilitate catre toti jucatorii romani, legitimati la cluburile din Romania si din strainatate. In aceasta perioada de mari provocari pentru intreaga societate, FRF isi reafirma sustinerea pentru toti membrii fotbalului romanesc. Suntem preocupati de situatia fiecarui participant la fenomenul fotbalistic, jucatori, specatori, antrenori, membri ai staff-urilor tehnice si medicale, manageri si arbitri. Aici, in tara, lucram impreuna cu toti cei implicati pentru a identifica cele mai bune solutii competitionale, normative si financiare, astfel incat aceasta pandemie si efectele ei sa ne afecteze cat mai putin. Pe cei care activeaza in strainantate, ii indemn sa demonstreze prin comportamentul lor grija fata de sine si de cei dragi, protejand astfel prin sacrificiul personal al departarii de casa. Asa ne aratam unitatea in solidaritate cu romanii", apare pe site-ul oficial al FRF.

Tweet FRF coronavirus Citeste si: