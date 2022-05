FCSB și-a văzut scopul, însă nu a punctat și la impresie artistică. Opinia unui fost antrenor al roș-albaștrilor despre partida de la Craiova

Un fost antrenor al FCSB-ului, exigent! Se aștepta la mai mult de la meciul cu Universitatea Craiova

FCSB s-a impus la Craiova, scor 1-0, duminică seara, contra Universității, în antepenultima etapă a play-off-ului Ligii 1.

Trupa roș-albastră a câștigat prin golul marcat de Ivan Mamut, în minutul 86, printr-o execuție cu câlcâiul, pe model "Rabah Madjer". Cu cele trei puncte obținute pe "Ion Oblemenco", FCSB rămâne în cursa pentru titlu, aflându-se cu două etape înainte de final la două lungimi de liderul CFR Cluj.

”A fost un meci echilibrat, nu un spectacol fotbalistic, așa cum mă așteptam. A venit multă lume să vadă acest meci. Mă așteptam la mai mult. Mai multe goluri poate. Era o miză mare. FCSB a făcut meciuri bune și trebuie să ai și noroc. Este frumos să vezi această bătălie finală în aceste două etape.

Nu ne mai gândeam la asta acum câteva luni. CFR a fost într-o scădere clară. Vedeam o echipă mult mai matură care să gestioneze diferența de puncte. Până la urmă, vor veni într-o atmosferă ostilă. Mai are două meciuri CFR, după care finala. Sper să existe această finală.

Am lucrat cu Tănase, cu Coman. Și când am fost eu am avut trei victorii împotriva Craiovei. Au fost două meciuri frumoase. În ultima perioadă, FCSB a bătut Craiova. Sunt jucători cu calitate. Mi-aș dori să joace la echipa națională și într-o cupă europeană. Grupul îți aduce valoarea individuală”, a declarat Mihai Teja, potrivit as.ro.

În vârstă de 43 de ani, Mihai Teja a fost antrenor la FCSB în 2019. Tehnicianul bucureștean nu are contract în prezent.