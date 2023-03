Oltenii contestă decizia Comisiei de Disciplină, care a dictat victorie la masa verde pentru Sepsi în urma scandărilor xenofobe ale fanilor oaspeți de la partida disputată pe 29 ianuarie și suspendată în prima repriză.

Familia Mititelu, apariție care îți 'taie respirația' la sediul LPF. Bolidul de lux din care au coborât cei doi

Patronul celor de la FCU Craiova, Adrian Mititelu, a coborât alături de fiul său, Adrian Mititelu Jr., care se afla la volan, dintr-un Lamborghini Urus, bolidul de lux care nu costă mai puțin de 150.000 de euro pe piață!

Patronul formației din Bănie și bazează în continuarea apărarea pe faptul că în regulamentele interne nu există vreo prevedere care să permită deciderea meciului la masa verde când vine vorb de scandări xenofobe.

"Am venit cu speranța să rezolvăm această situație jenantă pentru fotbalul românesc. Sper să convingem membrii Comisiei de Apel că nu există o prevedere care să ducă la o astfel de decizie. Nu există în regulament. Nu suntem noi de vină pentru niște chestiuni care au legătură cu manifestările suporterilor români, care sunt arătate de atâția ani. Ce soluții am eu? Nu am nicio prerogrativă să pot să preîntâmpin astfel de manifestări. N-avem nimic cu maghiarii, cu secuii, am foarte mulți prieteni de origine maghiară", a spus Mititelu, în fața sediului LPF.

Sepsi - FCU, întrerupt din cauza scandărilor cu iz xenofob

Meciul a fost întrerupt 10 minute, echipele au revenit pe gazon, dar au mai jucat doar 14 secunde și Chivulete a fluierat finalul partidei! Fanii lui FCU au declanșat din nou ploaia de scandări xenofobe, iar Chivulete a întrerupt definitiv partida!

Bergodi s-a dus către Chivulete pentru a-i cere explicații însă centralul a respectat regulamentul! Dacă după cele 10 minute de întrerupere echipele revin pe teren și se continuă scandările xenofobe, arbitrul fluieră finalul partidei.

"Cam asta a fost!", a spus atunci comentatorul partidei de la Digisport, Dan Ștefănescu.