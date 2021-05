Vestea pe care 'eroii de la Sevilla' nu voiau sa o auda! CSA nu organizeaza nimic pe 7 mai! Ce s-a intamplat 

Pe 7 mai se implinesc 35 de ani de cand Steaua a castigat Cupa Campionilor Europeni.

In acest an Clubul Sportiv al Armatei nu va sarbatori evenimentul asa cum s-a intamplat in ceilalti ani, nici cu o reuniune a 'eroilor de la Sevilla', nici cu vreo festivitate. Asta pentru ca oficialii CSA nu au reusit sa puna la punct un astfel de moment.

George Ogararu a fost desemnat sa se ocupe de organizarea evenimentului, insa acesta nu va mai avea loc. Fostul mare capitan al Stelei, Tudorel Stoica, a declarat ca fostii fotbalisti au fost anuntati ca nu se va intampla nimic pe 7 mai.

"Asta este situatia. Nu ne putem revedea cu toti pe 7 mai, deoarece nu va mai avea loc nicio festivitate sau reunire a noastra. A incercat CSA Steaua sa organizeze ceva, George Ogararu fiind cel care s-a ocupat de un astfel de eveniment, dar totul a picat. Nu stiu exact care este adevaratul motiv pentru care nu s-a mai reusit perfectarea reunirii noastre, insa toti fostii mei colegi au fost anuntati ca nu ne vom mai revedea.

Nu stiu daca se va mai incerca gasirea unei alte date pentru organizarea unui astfel eveniment, dar sigur pe 7 mai nu o sa se mai faca nimic. Oricum, in inimile noastre noua o sa ne ramana pentru totdeauna data de 7 mai 1986, iar eu cred ca nicio alta echipa romaneasca nu o sa mai reuseasca sa faca ceea ce am putut sa facem noi acum 35 de ani", a declarat Tudorel Stoica, potrivit ProSport.

Helmut Duckadam a confirmat faptul ca reuniunea nu va mai avea loc la data la care se implinesc 35 de ani de la marea performanta a fotbalului romanesc.

"Fusesem si eu invitat. Am inteles ca s-a dorit o reunire a noastra pe noul stadion din Ghencea. George Ogararu s-a ocupat de acest eveniment, dar nici eu nu stiu sa va spun care este motivul pentru care nu o sa se mai faca nimic. Probabil ca pandemia si restrictiile, care sunt acum la noi au contribuit decisiv la anularea acestui eveniment de pe 7 mai.

Nu este usor sa organizezi un astfel de eveniment, mai ales in zilele de acum, iar eu stiu pe pielea mea cum este sa te ocupi ca totul sa iasa bine. M-am ocupat si eu in trecut de organizarea unui astfel de eveniment la Cheile Gradistei", a spus Duckadam.

Conform ProSport, unul dintre motivele pentru care CSA nu va organiza niciun eveniment in acest an este legat de restrictiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus. Surse neoficiale din cadrul clubului sustin ca ar fi vorba si despre faptul ca stelistii nu au gasit fondurile necesare.