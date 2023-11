Haaland nu uită de unde a plecat! Gestul făcut pentru echipa la care a început fotbalul

Bryne FK, club la care Haaland a început să joace fotbal, va juca barajul de promovare pentru prima oară după 2006 şi are o şansă de promovare în Eliteserien.

Starul norvegian s-a angajat să acopere cheltuielile de deplasare cu trenul pentru circa 200 de suporteri, în valoare de circa 16.000 de dolari, pentru meciul cu IK Start, din Kristiansand.

''Timpurile sunt dificile pentru oameni din punct de vedere financiar şi asta îngreunează prezenţa lor la un meci ca acesta. Acest ajutor va permite mai multor fani să călătorească'', a declarat directorul de marketing al lui Bryne, Hagerud Roken.

Haaland a mai jucat în Norvegia la Molde, înainte de a pleca la RB Salzburg, apoi la Borussia Dortmund, înainte de a ajunge la Manchester City.

