„Are 30 de ocazii și înscrie 3 goluri!” Fostul mare atacant brazilian, în prezent angajat Disney, l-a 'înțepat' pe Erling Haaland 

Fostul fotbalist a reușit să marcheze 103 goluri în 228 meciuri jucate pentru Sevilla, în timp ce pentru naționala Braziliei a bifat 28 de reușite în 45 de meciuri jucate. A fost cunoscut drept 'O Fabuloso', iar în 2019 s-a retras din fotbal, după o carieră la Ponte Preta, Stade Rennais, Sao Paulo, FC Porto, TJ Quanjian și Vasco da Gama.

În prezent, brazilianul este comentator pentru Disney, iar recent a vorbit în cadrul podcast-ului „Benja Me Mucho” despre Erling Haaland.

Luis Fabiano crede că putea fi mult mai bun decât Erling Haaland

Luis Fabiano este de părere că datorită talentului său ar fi putut cu lejeritate să doboare recordurile lui Erling Haaland, mai ales jucând pentru o echipă precum Manchester City. Brazilianul a evidențiat și puținele goluri pe care le marchează norvegianul în contextul numeroaselor ocazii pe care le are și le risipește.

„Aș fi bătut toate recordurile lui. Cu echipa asta? Cu ocaziile pe care le are? Aș fi bătut recordul lui și multe altele. Am înscris multe goluri datorită coechipierilor mei, însă e și calitatea mea în fața porții. Haaland are 30 de ocazii și înscrie trei goluri. Dacă aș avea 30 de ocazii, eu aș înscrie 10 sau 20. Asta este diferența”, a declarat Luis Fabiano conform sport.es.