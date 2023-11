Erling Haaland scrie istorie în Premier League! Recordul bătut la partida cu Liverpool

Recuperat după accidentarea suferită la naționala Norvegiei, Erling Haaland a fost titularizat de Pep Guardiola în derby-ul Manchester City - Liverpool disputat sâmbătă, în Premier League.

În minutul 27, Haaland a deschis scorul după ce a primit o pasă de la Nathan Ake și l-a învins pe Alisson. Grație acestei reușite, atacantul norvegian a ajuns la 50 de goluri marcate în Premier League și a doborât un record impresionant.

Cele 50 de goluri ale lui Haaland au fost marcate în doar 48 de meciuri, norvegianul fiind cel mai rapid fotbalist din istoria Premier League care ajunge la această bornă. Precedentul record era stabilit de Andrew Cole, care marcase de 50 de ori în 65 de pariții.

Erling Haaland has scored 50 Premier League goals quicker than anyone else!

