CSA Steaua București și-a revendicat a doua poziție cu 52 de puncte, însă aflată fără drept de promovare, va evolua în al doilea eșalon și în următorul sezon. În consecință, echipa pregătită de Daniel Oprița a înregistrat trei victorii, trei rezultate de egalitate și patru înfrângeri după 10 etape disputate în play-off-ul Ligii a 2-a.

„Arde” Ghencea! CSA Steaua a anunțat patru transferuri dintr-un foc

Pe rețelele social media, CSA Steaua a anunțat patru noi mutări la echipă. Astfel, în Ghencea vor evolua începând cu sezonul 2022/23 Adrian Frânculescu, David Maftei, Alexandru Boiciuc și Mario Topuzov.

„Patru noi jucători la Steaua!

Echipa de fotbal Steaua București a perfectat patru noi transferuri.

Adrian Frânculescu, David Maftei, Alexandru Boiciuc și Mario Topuzov sunt noii jucători ai formației noastre pentru sezonul viitor”, se arată în comunicatul emis de CSA Steaua pe Facebook.

Daniel Oprița anunță noi transferuri la CSA Steaua: „Rezolvăm problema”

Fără drept de promovare, CSA Steaua a pierdut mulți jucători, iar Daniel Oprița a precizat că situația de la echipa din Ghencea e cât se poate de delicată.

De asemenea, antrenorul principal al „militarilor” a remarcat că gruparea se află în discuții cu patru-cinci jucători, care s-ar putea alătura lotului înainte de startul sezonului următor.

„La momentul ăsta e o situație mai dificilă, mulți jucători au plecat, sunt și jucători împrumutați. La unii li s-au terminat contractele și am renunțat la ei. Alții au pretenții mai mari, iar clubul nu le poate onora pentru că bugetul nu s-a modificat. Asta e situația acum până se rezolvă ceva cu asocierea cu un privat.

Promisiuni sunt, așa mi s-a spus, că se discută. Nu știu nici eu mai multe. Nu îmi e ușor, mai am un an contract. Mi s-a spus că trebuie să rămân, să continui, că se va rezolva. Nu îmi e ușor. Stau de dimineață până seara să găsesc soluții, să vorbesc cu jucătorii și să ii conving. Mulți întrebă dacă avem drept de promovare. Mai așteptăm să vedem ce se va întâmpla și sper să se rezolve cât mai repede pentru că timpul ne presează și trebuie să formăm un lot de cel puțin 20 de jucători.

Nu știu dacă am rezista (n.r. cu lotul actual) să o ducem până în iarnă, pentru că lotul e destul de subțire. Valoric am putea să ne batem (n.r. la promovare), dar dacă ar apărea accidentări, nu am avea cu ce să îi înlocuim. Mai sunt și alți jucători care vor pleca. Vom vedea. Eu cred ca vom rezolva problema, suntem în discuții cu 4-5 jucători.

E posibil să apară, dar eu spun să nu apară prea târziu. Daca apar cu 2-3 zile înainte de începerea campionatului, e greu sa mai faci echipa”, a spus Daniel Oprița, potrivit DigiSport.