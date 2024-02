Cum a reacționat Dan Nistor, după ce a ratat un penalty în U Cluj - FCSB: ”Probabil că nu o să dorm”

FCSB avea nevoie de o victorie la Cluj pentru a-și menține avansul de nouă puncte față de urmăritoarea Rapid. Acum, după acest rezultat, diferența dintre cele două este acum de șapte puncte.

Ștefan Târnovanu (23 de ani), portarul celor de la FCSB, a contribuit decisiv la rezultatul obținut de vicecampioană, după ce a apărat penalty-ul executat de Dan Nistor în prima repriză a jocului.

După meci, veteranul de la Universitatea Cluj a tras primele concluzii după penalty-ul ratat. ”Probabil că în seara asta nu o să dorm”, spune Dan Nistor.

Dan Nistor: ”Am bătut prost”

”Am bătut prost. Îmi pare rău că am ratat. Asta este viața. Alte dăți am dat și am luat gol. Mi-aș fi dorit să înscriu la acea fază.

Nu am reușit, dar până la urmă e bun și acest punct. Acasă nu prea reușim să câștigăm. Cred eu că a fost un joc de luptă, de uzură. Nu au fost mari oocazii. E un rezultat echitabil.

Suntem supărați, mai ales eu. Probabil că în seara asta nu o să dorm. Nu au existat certuri în vestiar. Mister ne mai ceartă la interviuri, dar e normal. Avem șanse (n.r. la play-off), mai sunt patru meciuri foarte grele. Obiectivele noastre sunt locurile 7-9”, a spus Dan Nistor, la flash-interviu.

U Cluj - FCSB 0-0. Vicecampioana rămâne pe primul loc

Cea mai mare ocazie a meciului le-a aparținut gazdelor, care au ratat o lovitură de pedeapsă prin Dan Nistor, în minutul 16 al meciului.

În urma rezultatului de luni seară, FCSB a mai pus un punct între ea și Rapid (mărind diferența la șapte), ocupând primul loc în Superliga, cu 55 de puncte. De partea cealaltă, U Cluj a urcat pe opt, cu 34 de puncte.

Etapa următoare, FCSB va primi vizita lui FC Botoșani, duminică, de la ora 20:00, în timp ce U Cluj se va deplasa la Sfântu Gheorghe pentru meciul cu Sepsi, programat duminică, de la 14:00.