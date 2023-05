Italianul Renzo Rossi este căsătorit cu o româncă, a ajuns în România în 1995 și a lucrat ca antrenor și manager sportiv la FC Național, Rapid, CFR Cluj, FCSB, Poli Iași, Ceahlăul Piatra Neamț, ASA Târgu Mureș și FRF (loturile feminine), fiind cunoscut ca un om important în staff-ul lui Cristiano Bergodi și "psihologul fără diplomă".

Împreună cu prietenul său din copilăria petrecută la Bracciano (Lazio), Rossi a făcut echipă și pe banca trupei patronate de Gigi Becali, unde a fost de multe ori omul de legătură între patron, conducere, antrenor și jucători, un rol despre care acesta spune că nu este acoperit acum și i-a costat pe "roș-albaștri" mai multe titluri în ultimii opt ani.

"Am colaborat super ok cu Gigi Becali, e un om deosebit. Nu s-a implicat niciodată"

"Echipa a mers bine în Cupa UEFA, după ce am plecat noi de la Steaua (n.r. - FCSB). Toată lumea vorbește acum că domnul Becali ne-a concediat la o conferință de presă, a fost episodul cu vestiarul pe care îl știe toată lumea. Și Cristiano, și domnul Becali, au un temperament similar, sunt foarte temperamentali, orgolioși, vulcanici. După, domnul Becali mi-a cerut scuze că s-a enervat atunci. A spus că trebuia să fie mai calm, dar că acolo... Eu știu, dar Cristiano nu s-a putut potoli nici el. Mi-a spus ulterior că, dacă m-ar fi ascultat, am mai fi fost antrenori acolo mult timp. Eu am o relație foarte bună cu domnul Becali. Am colaborat super ok, e un om deosebit. Nu s-a implicat niciodată. Noi vorbeam des cu el. După meciuri, mă suna la 1:00 - 2:00 noaptea.

Când am fost numiți la Steaua (n.r.- FCSB), am mers la palat, ca să semnăm contractul. Cristiano era în Italia. Eram în Ghencea. Domnul Argăseală a zis 'Renzo, mergem la palat pentru că trebuie să vorbim cu domnul Becali. Mergem cu ambele mașini, pentru că eu trebuie să merg undeva să las niște documente'. Mă duc cu mașina mea și ajung cu câteva minute înainte. Îl așteptam pe domnul Argăseală să vină, dar a ieșit domnul Becali, între timp. Era presa, mi-a zis să intru înăuntru. Ne-am așezat la masă și am început să discutăm. 'Cum vezi chestia asta, cum vezi chestia ailaltă?'. Eu nu îl știam și eram un pic timorat, la început.

"El nici nu a pus bine piciorul în casa mea și el știe mai mult decât mine"

Apoi i-am zis 'Vă zic ceva, dar probabil că nu vom mai semna contractul pentru că mă dați afară înainte să semnăm. Dar ne-ați chemat să rezolvăm niște probleme și ne dați bani ca să le rezolvăm. Prin muncă, nu numai prin da, da, da. Problemele sunt asta, asta, asta. Aici așa, aici așa'. Între timp ajunge Argăseală, domnul Becali se ridică de pe scaun și începe să țipe. 'Băi, băiatule! Cine ești tu să vii în casa mea să-mi zici așa ceva?'.

S-a dus în camera cealaltă, numai că camera era mare și se auzea ce vorbeau. 'Vali, vino încoace!'. Argăseală zice 'Renzo, ce ai făcut?'. 'Nimic, m-a întrebat ceva și i-am răspuns'. 'Cum se poate, măi, Vali? El nici nu a venit bine, nici nu a pus bine piciorul în casa mea și el știe mai mult decât mine, care vă dau banii în fiecare zi. Cum se poate chestia asta?'. Am zis că asta a fost, că doar aia a fost experiența mea la Steaua (n.r. - FCSB).

Revin amândoi în camera unde eram. Domnul Becali mă îmbrățișează și mi-a dat numărul lui, mi-a zis să-l sun direct pe el, dacă am vreo problemă. Normal că nu îl sunam, fără să îi zic mai întâi domnului Argăseală ce vom discuta, că așa e normal. Nu mă duceam nici la emisiuni tv fără să am acordul conducerii. După meciuri, vorbeam cu el. Am niște amintiri frumoase de acolo.

"Puteau lua titlul fără probleme, în acești 8 ani. Loturile au fost mereu foarte bune"

Puteau lua titlul fără probleme, în acești 8 ani. Loturile au fost mereu foarte bune. Poate ar fi trebuit gestionată altfel situația. Cred că persoana care este intermediar între echipă și domnul Becali, trebuie să știe cum să gestioneze situația. Nu vorbesc despre anumite persoane. Când am fost noi, nu era Meme, cred că era altceva dacă era el.

Meme (n.r. - Mihai Stoica, managerul general de la FCSB) nu e în acest rol, el este peste această funcție. Trebuie să fie acolo o persoană, care să observe, în primul rând, apoi să știe cum să pună pe tapet problemele care sunt acolo. Și la jucători, și la patron, și la Meme, și la Argăseală, și la cine trebuie. Nu e nimeni în acest rol. Trebuie să fie o persoană care știe să facă treaba asta.

"Și cu domnul Copos am colaborat bine, am amintiri plăcute de la Rapid"

Și cu domnul Copos am colaborat bine, am amintiri plăcute de la Rapid, din acea perioadă. Trebuie să vorbești cu patronul român, să le explici anumite chestii. El dă banul, tu, ca antrenor, trebuie să discuți cu el. Să-l informezi, nu să-i zici ce vrea să audă, ci care sunt problemele. Cred că ai nevoie și de o confruntare, dar civilizată. Dacă el ridică tonul, dacă el se enervează, tu trebuie să rămâi calm și să-l readuci și pe el la rațiune. El vede pe urmă că ai dreptate. Eu, dacă vreau să iau banii degeaba, stau acolo, nu fac nimic, nu fac ce trebuie. 'Am contract un an, îmi intra salariul, la revedere!'. Nu e bine așa.

Dacă pui suflet, anumite lucruri te deranjează și iei atitudine. Eu cred că oamenii apreciază mai mult să fii corect. Am niște jucători cu care am colaborat și care îmi cer sfatul și acum. Mă sună și mă întreabă 'Renzo, tu ai trecut prin multe. Cum să fac aici?'. Eu nu am vorbit niciodată cu secondi fini (n.r. - motive ascunse). Unii jucători sunt nemulțumiți că unii antrenori nu discută tot timpul cu ei. Dar antrenorii nu sunt tatăl lor, să discute tot timpul cu ei! Antrenorul trebuie să fie atent, pentru că zic ceilalți apoi că are preferați. Antrenorul are nevoie să se simtă respectat când ridică vocea. Când e de glumit, glumește, când e de respectat, trebuie să fie respectat total", a declarat Renzo Rossi pentru Sport.ro.

Text și foto - Gabriel Chirea