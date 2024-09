Iris este fiica fotbalistei și antrenoarei Alisa Rujovic și a lui Cristian Tudor, fostul halterofil la CS Dinamo și actual antrenor de fitness funcțional. În ciuda vârstei fragede de doar patru luni de zile, micuța s-a îndrăgostit de fotbal și participă la antrenamentele conduse de mama sa la clubul Juniorul din Capitală. Deocamdată mai mult din brațele mamei sale, fiind ajutată de aceasta să lovească mingea, deși încă nu poate merge.

"A venit prima dată pe terenul de fotbal la două luni"

"O cheamă Iris și are patru luni. A venit prima dată pe terenul de fotbal la două luni. A venit la meciul fetelor, senioarelor de la Juniorul, aveau un meci de pregătire și a fost suporterul lor cel mai mic. Îi place fotbalul de când s-a născut, practic... Se joacă cu mingea, când o pun la joacă, sper să-i placă și în continuare.

Aș vrea să scot fotbalistă din ea. Fotbalistă sau artistă. Dacă o să poată să le combine pe amândouă și o să vrea, bineînțeles. Dacă nu, își alege ea drumul, dar sper cu tot sufletul să continue cu fotbalul. I-am făcut un tricou cu Barcelona. Ea este un copil special de la naștere, cu multe complicații. Cred că deocamdată este un mini-Iris, dar în viitor poate o să fie un mini-Messi.

Nu știu dacă va juca pentru Muntenegru sau pentru România. Asta va alege ea. Să o cheme la națională și după care vedem. Când vede o minge de fotbal este foarte fascinată. Încearcă să o ia în brațe, să dea cu picioarele în ea, dar vă dați seama că este încă mică. Cred că în continuare există bariera asta între fotbal și fată, deși în ultimii ani a dispărut și nu se resimte așa de mult ca înainte.

"În mod organizat, de la vârsta de trei ani poate să facă fotbal"

În mod organizat, de la vârsta de trei ani poate să facă fotbal. Cum avem și noi copilași la academie, o să poată să participe. Sunt copilași de trei ani abia împliniți, adică o vârstă foarte mică, care abia încep să descopere lumea aceasta, vin la antrenamnete, chiar sunt fascinați de fotbal. Chiar avem și fetițe așa de mici, care joacă în echipe mixte. Acolo nu este chiar fotbal, sunt joculețe mai multe decât fotbal, dar totul se face cu mingea. Deci așteptăm încă doi ani și jumătate.

Eu sunt jucătoare și antrenoare de fotbal. Tatăl ei nu are legătură cu fotbalul, dar tatăl ei a fost halterofil, a fost campion național și vicecampion la Universiadă, așa că tot are legătură cu sportul. Genele sportive sunt acolo.

Mama sa este jucătoare, antrenoare și doctor în litografie

Eu m-am operat, am revenit pe teren, după care a venit pe lume Iris. Acum am început să fac pregătirea, sper ca din iarnă să pot să joc cu fetele. Sunt antrenoare de junioare, la echipele U17 și U15, dar mă ocup și de fetițele mici care vin la noi, adică U11 și U9. Am terminat doctoratul. Acasă am atelier și fac în continuare litografie, ceea ce mi-am și propus să fac după ce termin doctoratul. Litografia și fotbalul sunt două forme diferite de artă. Par cu totul diferite, dar au multe lucruri comune", a declarat Alisa Rujovic pentru PRO TV Sport.

Foto - Capturi video PRO TV Sport