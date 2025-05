Legendarul antrenor a fost numit pe banca primei reprezentative la începutul lunii august, iar în cele opt meciuri disputate de atunci și până în prezent, a obținut șapte victorii și o singură înfrângere, cu Bosnia, scor 0-1.

Mircea Lucescu: ”Eu nu pot să rămân aici!”

”Il Luce” continuă să pregătească meciurile din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. România va juca în luna iunie împotriva reprezentativelor din Austria (7 iunie) și Cipru (10 iunie).

Într-un interviu acordat recent, selecționerul a anunțat când va lua în considerare să părăsească banca echipei naționale. Concret, Lucescu a spus că va lua această decizie în momentul în care va considera că nu mai poate crește nivelul echipei naționale.

”La ultimul meci, adversarii au ajuns să tragă de două ori la poartă. Nu de 15 ori sau de 18 ori! (…) Eu dacă nu plec de la nivelul ăsta și rămân doar pe starea lor emoțională care se poate schimba de la un moment la altul în funcție de accidentări sau de alte lucruri… Eu nu pot să rămân aici! Trebuie să pun la punct un tip de joc care să-mi dea posibilitate să controlăm meciurile. Că asta dă și încredere și jucătorilor, și suporterilor.

Eu am făcut asta peste tot unde am fost. La Corvinul Hunedoara am ajuns să marcăm 20 de goluri, jucând cu puști de 19-20 de ani. La Dinamo, tot cu niște puști, am marcat 130 de goluri. Sigur că unii invidioși încearcă să explice succesul nostru altfel decât a fost obținut… Eu nu vorbesc de Euro, ci de preliminariile precedente”, a spus Mircea Lucescu la Golazo.