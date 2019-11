"E prima dragoste, nu o poti uita niciodata!" Unul dintre cei mai importanti conducatori din fotbalul mondial a oferit o declaratie senzationala! Ce club din Romania l-a marcat pe viata

Unul dintre cei mai importanti conducatori de fotbal din lume iubeste o echipa din Romania.

In 1989, la Barcelona, Steaua Bucuresti a intalnit-o pe AC Milan in finala Cupei Campionilor Europeni. Milanezii s-au impus cu 4-0 si au castigat trofeul. La acea vreme, directorul executiv al celor de la AC Milan era Adriano Galliani care a reusit sa casige primul trofeu contintental din postura de director executiv.

Galliani a declarat pentru un post de televiuziune din Italia ca meciul impotriva Stelei a ramas definitiv in sufletul sau si este una dintre cele mai frumoase meciuri din cariera sa de peste 30 de ani la Milan.

"Este ca prima dragoste, nu o poti uita niciodata. Si primul trofeu al Ligii Campionilor nu poate fi uitat. AC Milan -Steaua Bucuresti, in Barcelona, cu stadionul plin de fani Rossoneri, deoarece fanii romani nu aveau voie sa paraseasca tara. Imi amintesc de oamenii nebuni, entuziasmati. Cand ne indreptam spre stadion, erau mii de fani pe strazi si Ariggo Sachi ne-a intrebat 'Daca nu vom castiga, ce le vom spune acestor oameni?'", a spus Galliani.

Galliani a plecat de Milan in 2018 la Monza, orasul sau natal si patroneaza echipa sa de suflet, care joaca in Serie C.