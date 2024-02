Dumitru Dragomir îl contrazice pe Becali! Suma uriașă pe care patronul FCSB o poate face de pe urma echipei

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a subliniat că o pierdere de „doar” 25 de milioane de euro nu ar trebui să-l îngrijoreze pe Gigi Becali, deoarece ar putea pregăti terenul pentru o vânzare profitabilă în viitor.

„Dacă are doar 25 de milioane de euro pierdere, alunecarea este campion mondial”, a spus Dragomir pentru Fanatik. „Dacă ar vinde FCSB azi, ar lua peste 50 de milioane de euro. Cred că ar da-o cu minimum 50, maximum cu 100 de milioane de euro.”

„La fotbal, Gigi Becali pierde bani. La fotbal şi în biserici a băgat bani puternic”, a mai spus Dumitru Dragomir.

Becali se plânge că e pe pierdere

Declarațiile lui Dumitru Dragomir au venit în contextul în care cluburile de fotbal din întreaga lume se confruntă cu provocări financiare și în urma declarațiilor pe care le-a făcut patronul FCSB:

„Sunt pe minus 25 de milioane de euro, bine, o iau de la cap de acum 20 de ani. Minus 25, dar dacă o vând iau 50 la orice oră, deci sunt pe plus. Când spui pe minus sau pe plus trebuie să faci evaluarea și spui am dat 25, cât pot să iau?

Am cumpărat o oaie cu 1.000 de lei, dacă o vând cu 2.000 înseamnă că am câștigat 1.000. Dacă pot să o dau cu 50 la orice oră înseamnă că sunt pe plus 25 de milioane”, a spus Gigi Becali.

FCSB este lider în Superliga, cu 55 de puncte, cu șapte puncte peste ocupanta locului doi, Rapid. CFR Cluj ocupă ultimul loc de pe podium.

În următorul meci din campionat, FCSB primește vizita lui FC Botoșani, în etapa cu numărul 27, duminică, de la ora 20:00.