Mulțumit de jucătorii africani pe care îi are acum în lot, precum Siyabonga Ngezana, Nana Antwi, Joyskim Dawa sau Baba Alhassan, Gigi Becali l-a trimis din nou pe impresarul Florin Vulturar în Africa de Sud pentru a căuta noi jucători.

Scouting pentru FCSB. Florin Vulturar caută atacant în Africa

Într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro, Vulturar spune că a fost în 5-6 țări de pe continentul african, inclusiv în Africa de Sud, pentru a urmări mai mulți jucători care ar putea face obiectul unui transfer la FCSB. Ținta principală a roș-albaștrilor ar fi un atacant, mai ales că liderul din Liga 1 a rămas fără un vârf clasic după vânzarea lui Andrea Compagno în China.

Agentul spune că nu va fi simplu să atragă noi jucători africani la FCSB, având în vedere salariile mari pe care le-ar solicita aceștia.

"În ultima perioadă am fost în vreo 5-6 țări de pe două continente pentru a căuta jucători. Africa de Sud e destul de interesantă, e o țară foarte diferită față de tot ce am văzut până acum. Are niște talente destul de bune ce se pot aduce în Europa, dar nu e foarte simplu. Salariile din Africa sunt foarte, foarte bune și nu e simplu să-i convingi să vină în România din punct de vedere financiar. Faptul de a veni în Europa e singurul avantaj, dar salariile sunt destul de bune în Africa de Sud.

La FCSB se cer jucători cu forță și cu viteză. Dacă se poate și cu tehnică, deja ar fi de Real Madrid. Cam asta se cere în fotbalul modern, dar nu e simplu să îi găsești.

Ultima dată am stat două săptămâni, trebuie să vezi ce poți să aduci. Am mers cu o țintă când am fost ultima dată. Trebuie să vezi jucători talentați", a spus Florin Vulturar, pentru PRO TV și Sport.ro.

Singurul jucător cumpărat până acum de FCSB direct din campionatul Africii de Sud a fost Siyabonga Ngezana. Formația bucureșteană a plătit 600.000 de euro celor de la Kaizer Chiefs, iar fundașul central a devenit titular incontestabil în România.

Gigi Becali: "Am spus că o să iau în vârf!"

Gigi Becali a anunțat că vrea să transfere în vară un atacant la FCSB pentru sezonul următor, când echipa sa ar urma să atace calificarea în grupele Ligii Campionilor.

„Am spus că o să iau un vârf. Nu mai e mult și aruncăm artificiile”, a spus Becali, la Digisport.