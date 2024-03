Dumitru Dragomir a descoperit leacul pentru o viață lungă! "Medicamentul" pe care i l-a recomandat un doctor din Israel

Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a dezvăluit un obicei surprinzător pe care îl are de 35 de ani: bea zilnic un păhărel de țuică la masa de prânz.

Dragomir susține că a învățat acest obicei de la un medic reputat din Israel, care i-a recomandat consumul moderat de alcool pentru a-și îmbunătăți digestia și a-și menține o stare bună de sănătate.

"Am fost în Israel acum 35 de ani și am consultat un profesor universitar la Universitatea de Medicină din Tel Aviv. M-a văzut roșu la față și a crezut că sunt bețiv, dar i-am explicat că nu am băut niciodată o sticlă de vin în viața mea. M-a întrebat de ce nu beau și i-am povestit o experiență neplăcută din copilărie, după care nu am mai suportat alcoolul. Mi-a zis că fac o mare greșeală", a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

Medicul i-a recomandat lui Dragomir să consume zilnic 30-75 de grame de pălincă sau un pahar de vin roșu la masa de prânz, pentru a-și îmbunătăți digestia și a-și menține o stare generală bună de sănătate. Dragomir a urmat sfatul medicului și de atunci bea zilnic un păhărel de țuică.

"Mi-a zis că dacă vreau să trăiesc mult, să beau la masa de prânz 30 – 75 de grame de pălincă sau un pahar de vin roșu. De când beau țuică la prânz, nu am mai avut probleme cu stomacul. Am mai răcit de două ori, dar nimic serios. Pălinca la prânz și, dacă vrei, un pahar de vin seara, fac minuni! Cea mai bună țuică o primesc de la Oradea, e extraordinară!", a adăugat Dragomir.

Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Înainte de a începe orice tip de dietă este recomandat să consultați un medic pentru a primi sfaturi personalizate în funcție de starea dumneavoastră de sănătate.