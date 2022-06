Duelul militar din fotbalul românesc! Două vedete sunt angajate în cadrul MApN, dar nu joacă la Steaua

Mara Bâtea (27 ani), mijlocașă la "U" Olimpia Cluj, club la care evoluează din 2011, este una dintre cele mai bune fotbaliste din România. Echipa sa a obținut eventul în acest sezon, după ce s-a impus atât în Liga 1 Feminin (4 puncte avans, după play-off), cât și în finala Cupei României (6-2), la fel ca în stagiunea trecută, în fața rivalei Heniu Prundu Bârgăului. De asemenea, ea este una dintre vedetele naționalei feminine de fotbal, care mai păstrează șanse matematice să ajungă la CM 2023, după ce, în preliminarii a învins de două ori Croația și a remizat cu Elveția. Pe lângă fotbal, Mara este și cadru militar și spune că, dacă nu ar face fotbal, s-ar vedea concepând programe de educație fizică militară.

"Suntem obișnuite cu performanța, avem trofee luate în fiecare an. Am opt trofee Cupa României și nici nu mai știu câte campionate, cred că zece titluri. Sper să ne fie mai greu în sezonul viitor, să se întărească campionatul. Ne-ar prinde bine să fie un pic mai multă concurență. Ar fi mai dificil în campionat, dar ar fi mai bine pentru echipa națională și în perspectiva participării în Champions League.

Pe lângă fotbal, eu mai lucrez în cadrul armatei. Unele colege mai glumesc că sunt 'lunetistă' pe teren, dar doar lucrez în cadrul armatei. Una dintre adversarele din finala Cupei României, Lenuța Ștef, știu că este și ea în armată. E frumos când am colege cu care mă întâlnesc pe terenul de fotbal, deși suntem rivale la echipele de club. E o rivalitate militară între noi, ca să spun așa, dar doar pe gazon. Nu e o problemă să fac ambele activități simultan, îmi folosesc bine timpul și le pot practica pe ambele. În rest, nu am hobby-uri speciale, îmi place să mă plimb, să mă uit la filme, să ascult muzică", a declarat Mara.

Adversara sa din competițiile interne și colega de la echipa națională, Lenuța Ștef (29 ani), este și ea militar al Batalionului 812 Infanterie "Șoimii Carpaților". Căpitanul de la Heniu Prundul Bârgăului a practicat în copilărie și adolescență schi fond și biatlon de performanță, înainte de a ajunge fotbal, la 22 de ani, după ce a fost remarcată de antrenorul de la Prundu Bârgăului, în timp ce făcea pregătirea fizică pe stadionul echipei. Deși jucase fotbal cu băieții în copilărie, la început a stat mai mult pe banca de rezerve, până a fost reprofilată ca fundașă și să se impună în echipa de start, preluând apoi și banderola de căpitan, în 2016.

În 2013, a dat examen pentru cursul de soldați gradați profesioniști, iar acum este fruntașă și face parte din lotul sportiv al Batalionului 812 Infanterie din Bistrița, împreună cu care participă la concursuri militare, atât în probele individuale, cât și în cele pe echipe, precum patrula de iarnă pe ski, patrule de vară, duel de foc, cros militar și pentatlon. În 2019, a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca și de cinci ani face parte din lotul Forțelor Terestre la competiții de vară și de iarnă, participând la Campionatul Militar Internațional de Schi al Trupelor Alpine, în 2018 și 2019, desfășurat în Italia, unde a terminat pe primul loc în proba de patrulă feminină, în ambele ediții.

Lenuța este verișoară cu Mihaela Șteff, multiplă campioană europeană la tenis de masă, și cu Sergiu Costin, fostul campion în Liga 1 cu Oțelul Galați și căpitan al "oțelarilor", care a mai jucat la Gloria Bistrița, Unirea Dej sau Olimpia Satu Mare.

"Având în vedere că meciurile se dispută în weekend, programul nu îmi afectează munca. Fotbalul și viața militară se îmbină perfect, antrenamentele de pe teren mă ajută la unele probe de concurs din sistemul militar. Și invers e valabil, pentru că pregătirea pe care o fac pentru concursurile militare îmi dezvoltă rezistența fizică și mă ajută să alerg și să dau randament 90 de minute pe terenul de fotbal. În viitor, mă gândesc să aplic pentru cursul de ofițeri de educație fizică și sport", dezvăluia Lenuța pentru FRF.ro.

Foto - Gabriel Chirea, Cont FB (Lenuța Ștef)