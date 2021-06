Dorinel Munteanu, pe punctul de a reveni la clubul pentru care a facut istorie! Otelul Galati il doreste pe banca tehnica 

Antrenorul roman se poate intoarce la Otelul Galati.

Otelul Galati a ratat promovarea in Liga 2 dupa ce a fost invinsa la barajul de pomovare de Dunarea Unirea Braila. Conducerea clubului moldovean a dorit sa faca restructurari dupa acest esec, asa ca Petre Grigoras a fost demis de pe banca tehnica. Potrivit digisport, sefii Otelului s-au orientat catre antrenorul care le-a adus cea mai mare performanta din istorie, Dorinel Munteanu. Fostul component al 'Generatiei de Aur' a pregatit echipa intre iunie 2009 si august 2012, timp in are a reusit sa castige campionatul, Supercupa Romaniei si sa ajunga in grupele Champions League.

Munteanu este liber de contract dupa ce si-a incheiat angajamentul cu CSM Resita in iunie 2020. Fostul international roman a cofirmat discutiile pe care le are cu clubul din Moldova pentru preluarea echipei.

"Fanii Otelului vor sa revin ca antrenor la Galati. Voi merge in perioada urmatoare pentru a discuta. Sunt interesat de o revenire, daca lucrurile vor fi asezate pe fagasul normal si ne putem gandi clar la atacarea promovarii in Liga 2", a declarat Dorinel Munteanu, la Sport Total FM.