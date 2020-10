Dinamo mai aduce un jucator dupa Gueyel! Un mijlocas cu peste 150 de meciuri in Olanda este foarte aproape sa semneze

Campania de achizitii este pe sfarsite, iar Dinamo incearca sa mai aduca inca un jucator dupa transferul lui Gueye.

Alb-rosii aproape s-au inteles cu marocanul de 28 de ani, Iliass Bel Hassani, conform celor de la RadioDinamo1948. Jucatorul este liber de contract dupa aventura din Qatar de la Al-Wakrah.

Hassani este mijlocas ofensiv si are 154 de meciuri in Olanda, la echipe precum Alkmaar, Zwolle, Groningen sau Heracles Almelo. La Alkmaar a evoluat in 47 de partide, oferind 3 goluri si 7 pase decisive. Hassani a evoluat cu echipa olandeza si in Europa League.

Hassani are experienta la nivel inalt si poate evolua ca: mijlocas ofensiv, mijlocas central, aripa dreapta. Marocanul este cotat la 675 de mii de euro.

VIDEO cu performantele reusite de Hassani la Heracles Almelo, acolo unde a avut unul din cele mai bune sezoane, in 2015/2016: