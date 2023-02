În cadrul emisiunii SuperFanii, fostul mare jucător al lui Dinamo a rememorat mai multe episoade din perioada petrecută în ”Ștefan cel Mare” și a vorbit și despre seara în care ”câinii” au retrogradat pentru prima oară în istoria de 74 de ani a clubului.

Dinamo a pierdut barajul cu Universitatea Cluj cu 3-1 la general și a retrogradat în Liga 2, unde a avut un început slab de sezon. Acum, ”câinii” speră la accederea în play-off.

Giani Kiriță: ”A fost cea mai neagră seară din viața mea”

„A fost cea mai neagră, o să rămână cea mai neagră din viața mea. Nici acum nu-mi vine să cred, sincer vă spun. Chiar nu-mi vine să cred că noi suntem în Liga 2 și suntem în situația asta.

Vorbim de o generație cum am fost noi, am avut performanțe, am respectat suporterii, ne-am respectat pe noi. Acum, din păcate, nici nu putem să vorbim de Dinamo. Sperăm ca pe viitor să vină niște finanțatori”, a spus Giani Kiriță, la emisiunea SuperFanii de pe SPORT.RO.

Giani Kiriță este dublu campion al României cu Dinamo, alături de care a mai câștigat și trei Cupe.

VIDEO - Giani Kiriță, la emisiunea SuperFanii

Dinamo se bate la play-off. Ce dueluri au ”câinii” în ultimele trei etape

În 2023, Dinamo va juca două meciuri ”acasă”, cu ultimele două clasate, Unirea Constanța și Politehnica Timișoara, și un singur meci în deplasare, cu CSC 1599 Șelimbăr.

Dinamo are 24 de puncte și este la un singur punct distanță de următoarea clasată, Csikszereda Miercurea Ciuc. Gloria Buzău este pe locul șase, cu 26 de puncte, iar Unirea Dej ocupă locul cinci, cu 27 de puncte și fără victorie în ultimele cinci etape.