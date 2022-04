Dezvăluiri ale jucătorului cu 14 meciuri la FCSB pe care Gigi Becali a plătit 600.000 de euro: „Au uitat de mine! Mi s-a transmis că o să joc 10 minute și m-am trezit titular!”

Fotbalistul a fost cumpărat de FCSB de la Astra Giurgiu în 2018, în schimbul a 300.000 de euro, iar salariul său l-a costat pe Gigi Becali o sumă apropiată de cea de transfer. Deși venea pentru a fi titular, jucătorul nu a reușit să îl convingă pe patronul roș-albaștrilor. Stan s-a accidentat în martie 2019, fiind supus unei intervenții chirurgicale.

Într-un interviu acordat recent, fundașul lateral a dezvăluit că la doar patru luni și jumătate de la prima intervenție chirurgicală, Gigi Becali l-a „cerut” în teren pentru meciul cu Alashkert, 2-3, din Europa League, în ciuda faptului că nu se refăcuse complet.

Alexandru Stan, obligat să joace în ciuda faptului că nu se recuperase: „Mi s-a transmis că voi juca 10 minute și m-am trezit titular!”



Jucătorul care a câștigat titlul alături de Astra în sezonul 2015/16 a povestit momentul în care s-a trezit că joacă titular, deși oficialii echipei îi transmiseseră că avea să bifeze doar câteva minute. Alexandru Stan nu era complet refăcut după accidentare, iar la pauză a fost nevoit să iasă din cauza durerii.

„Când am semnat cu FCSB, cu un ochi am râs, cu unul am plâns pentru că știam ce mă așteaptă acolo. Am avut ghinion că m-am accidentat la antrenament. M-am operat, a fost o perioadă grea, nu știu dacă pot să spun că am fost obligat să joc la patru luni și jumătate după ce m-am operat.

A fost un meci în Europa League. Mi s-a transmis înainte de meci că o să joc 10 minute și m-am trezit titular. La pauză am ieșit pentru că m-a durut foarte tare piciorul. Nu aveam dureri înainte de meci, dar nici nu am trecut prin toată perioada de recuperare. Mai trebuia să fac chestii importante, dueluri, sprinturi...

Am intrat la meci așa. Acum nu mai contează, că jucam 5 sau 10 minute, se putea întâmpla orice. Mi-a cedat genunchiul, am ieșit la pauză pentru că mă durea foarte tare și de acolo a început coșmarul.

Următorul an, pe 13 ianuarie, m-am operat din nou la genunchi, apoi nu am mai avut susținere din partea clubului”, a declarat Alexandru Stan pentru Digi Sport.

Momente grele la FCSB pentru Alexandru Stan



Totodată, fostul jucător al roș-albaștrilor a dezvăluit cum a trăit momentele în care patronul îl folosea pe Mihai Roman, jucător de profil ofensiv, pe postul de fundaș stânga, iar apoi s-a văzut „uitat” de echipă odată cu transferurile lui Soiledis și Panțîru. Stan s-a despărțit de FCSB în iulie 2021, asta după ce fusese băgat în șomaj tehnic în perioada pandemiei, iar apoi i se propusese să i se micșoreze salariul.

„Țin minte că mă uitam la o emisiune și se punea problema de ce nu cumpără un jucător de bandă și-l băga pe Mihai Roman fundaș stânga. După ce i-au cumpărat pe Soiledis și pe Panțîru, de mine au uitat.

A fost o perioadă grea. M-am operat din nou, m-au trimis la echipa a doua, m-au băgat în șomaj tehnic, m-au pus să-mi micșorez salariul, mi-au propus niște bani... Nu mai contează, a trecut”, a spus fundașul.

În prezent, Alexandru Stan joacă pentru Poli Iași în Liga 2 și are un gol marcat în 17 meciuri disputate în acest sezon.