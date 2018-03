DEZASTRU pentru Rapid! Marcile si trofeele giulestenilor nu s-au vandut nici la a SAPTEA licitatie! La cat a ajuns pretul

Pretul de pornire ii sperie pe doritorii istoriei Rapidului.

Licitatia publica cu strigare pentru vanzarea marcilor, culorilor si trofeelor clubului de fotbal Rapid, a saptea de la inceperea procedurii de lichidare, care a avut ca suma de pornire 1.374.000 de euro plus TVA, nu a avut loc, joi, deoarece nimeni a fost interesat sa cumpere, a declarat, joi, pentru AGERPRES, lichidatorul judiciar al FC Rapid SA, Mihai Florea.

"Pretul este inca mare, este a saptea licitatie si nimeni nu a venit sa cumpere. Nici la a opta, cea din 15 martie, nu cred ca se prezinta cineva. Cred eu ca daca va fi cineva interesat, va veni la ultima licitatie, care va avea pretul stabilit de evaluator (n.r. - 406.000 de euro plus TVA). Asta e parerea mea si mi-o mentin. Dar eu organizez cate licitatii vor creditorii, pentru ca ei sunt cei care decid pretul de pornire", a spus Mihai Florea.

Lichidatorul judiciar al FC Rapid SA a organizat pana in prezent sapte licitatii pentru vanzarea marcilor, culorilor si trofeelor clubului de fotbal dupa cum urmeaza: 10 noiembrie 2017 - pret de pornire 3,4 milioane euro + TVA, 23 noiembrie 2017 - 3,06 milioane de euro + TVA, 15 decembrie 2017 - 2,754 milioane de euro + TVA, 12 ianuarie 2018 - 1,7 milioane de euro + TVA, 9 februarie 2018 - 1,7 milioane de euro + TVA, 28 februarie 2018 - 1,530 milioane de euro + TVA si 8 martie 2018 - 1,374 milioane de euro + TVA. La niciuna dintre acestea nu s-a prezentat vreun cumparator.

Urmatoarea licitatie este programata pentru 15 martie, ora 16,00, la sediul Sierra Quadrant SPRL Filiala Bucuresti, desemnat lichidator judiciar de Tribunalul Bucuresti.

De la prima licitatie si pana in prezent, Asociatia Sportiva Academia Rapid Bucuresti a fost singura care s-a aratat interesata de achizitionarea marcilor si trofeelor FC Rapid, dar a refuzat sa participe considerand pretul de pornire mult prea ridicat.

Adunarea Generala a Creditorilor a stabilit, in sedinta sa din 26 octombrie 2017, ca pretul de pornire al licitatiei pentru vanzarea marcilor si culorilor echipei giulestene sa fie de 3,4 milioane de euro plus TVA. Initial, o firma specializata in evaluare stabilise ca pret de pornire 406.000 de euro plus TVA, suma respinsa de creditorul majoritar Valerii Moraru.

Academia Rapid Bucuresti, echipa infiintata anul acesta in asociere cu Primaria Sectorului 1, care a obtinut prin inchiriere dreptul de folosinta a marcii, culorilor si siglei FC Rapid de la societatea SC FC Rapid SA, aflata in lichidare, evolueaza in prezent in Liga a IV-a.

Gruparea de fotbal Rapid a intrat in procedura de insolventa in 7 decembrie 2012, iar la 13 iunie 2016 Tribunalul Bucuresti a dispus intrarea in faliment si dizolvarea societatii. Suma totala a datoriilor clubului aflat in proprietatea omului de afaceri Valerii Moraru era de 17.754.712 lei, aproximativ 4 milioane de euro. Conform legii, lichidatorul trebuie sa scoata la licitatie sigla, culorile si marcile FC Rapid.

Dupa declararea falimentului, echipa de fotbal FC Rapid a fost exclusa in vara anului 2016 din Liga I.

In sezonul 2016-2017, in Liga a V-a au activat doua echipe care se doresc a fi continuatoarele echipei Rapid: AFC Rapid, asociatie non-profit care a administrat clubul pana in 2006 si care detine 0,25 la suta din actiunile SC FC Rapid SA, si Miscarea CFR, echipa infiintata de sindicatul CFR si Clubul Aristocratic Rapid. Dintre acestea, Miscarea CFR s-a desfiintat, iar AFC Rapid evolueaza in prezent in Liga a IV-a alaturi de Academia Rapid.