Portar cu reflexe senzaționale, Bogdan Lobonț s-a consacrat la Rapid, apoi a făcut trecerea în fotbalul mare, la Ajax, unde a fost votat printre cei mai buni goalkeeperi din Olanda.

A avut o evoluție excelentă și la Dinamo, iar finalul carierei l-a prins în Italia. Lumea fotbalului îl asociază cu Rapid și Dinamo, însă puțini știu că hunedoreanul a fost foarte aproape să semneze cu Steaua, în perioada junioratului. Ba chiar a făcut un cantonament alături de trupa roș-albastră, la Forban.

De ce a ratat Bogdan Lobonț transferul la Steaua

"Am avut și un cantonament la Forban. La un moment dat, la faimoasa alergare, m-am pierdut în pădure. Nu dau nume.

Am plecat de la Forban cu gențile în spate, eu, Aliuță, Edi Iordănescu, am luat-o pe jos, am coborât pe jos până în Predeal. Apoi trenul, trebuia să mergem la lot”, a povestit Bogdan Lobonț, într-un interviu realizat de jurnalistul Cătălin Mureșanu, pentru playsport.ro.

Lobonț, coleg de cantonament cu Aliuță și Cătălin Munteanu

„Am fost coleg cu Edi Iordănescu, cu Cătălin Munteanu, Hulubei, Aliuță, Mălăele. A fost o perioadă senzațională. Bine, venind din Hunedoara, mi-a fost puțin dificil.

Oraș mic, de provincie, venind în București…Am avut o perioadă de prin martie 95, până prin septembrie. Dar Corvinul Hunedoara s-a opus vehement plecării mele. A fost greu de digerat pentru mine. Aveam colegi la lotul UEFA 96, veneau de la Steaua, îi vedeam în treninguri, uauuu.. Mamă, nu ajung și eu la Steaua. Toți la Steaua, toți la Steaua. Steaua, Dinamo, Steaua, Dinamo erau în perioada aia



La ora aia toți voiau să ajungă la echipele mari în București. Am rămas la Steaua până în septembrie, apoi am avut o discuție cu Lajos Sătmăreanu și mi-a zis: copile, nu mai are niciun sens să rămâi aici. De jucat nu o să joci. Nu are niciun sens să rămâi. Te întorci la Hunedoara și vedem care va fi parcursul carierei tale", a mai spus pentru sursa citată selecționerul naționalei Under 20.

85 de selecții a strâns Lobonț pentru echipa națională

44 de ani are Bogdan Lobonț

