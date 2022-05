Jucătoarele de la Olympique Lyon au pus capăt visului Barcelonei, care aspira la a doua finală UEFA Women's Champions League consecutivă câștigată. Scorul a fost deschis rapid, de Henry, în minutul 6, iar în minutul 23, Hegerberg a reușit să mărească avantajul franțuzoaicelor.

Lyon a mai marcat o dată, prin Macario, după o serie de erori în defensiva echipei blaugrana, în minutul 33. Alexia Putellas, Balonul de Aur din sezonul trecut, a reușit să marcheze în minutul 41, iar speranțele catalanelor erau reaprinse pentru repriza a doua.

Cu toate astea, în a doua parte a partidei nu s-a mai marcat niciun gol, iar în urma rezultatului, Olympique Lyon a ajuns la a opta finală UEFA Women's Champions League câștigată.

Ada Hegerberg (26 ani) este una dintre cele mai importante jucătoare ale lui Olympique Lyon din ultimele sezoane. Transferată în sezonul 2014/15 de la Turbine Potsdam, norvegianca a reușit să câștige de cinci ori UEFA Women's Champions League, de cinci ori titlul în Franța, de cinci ori Cupa Feminină a Franței.

După golul marcat în finala de sâmbătă seară, Hegerberg a reușit să atingă o performanță unică, reușită doar de legenda lui Real Madrid, Alfredo di Stefano.

Jucătoarea a devenit prima fotbalistă care marchează în patru finale Champions League, după ce a mai marcat în 2016, 2018 și 2019.

2016 ⚽

2018 ⚽

2019 ⚽

2022 ⚽

Ada Hegerberg becomes the first player to score in four Champions League finals since Real Madrid legend Alfredo di Stefano ✨ pic.twitter.com/BHpkQu5gca