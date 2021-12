Dan Petrescu, tipul omului modest: „Cel mai mult în Europa a contat că nu am fost eu de la început!” :)

Dan Petrescu, a susținut, miercuri, îtr-o conferinţă de presă, că parcursul slab al echipei sale în actualul sezon al Europa Conference League la fotbal a fost influenţat negativ de faptul că nu s-a aflat de la început la conducerea tehnică a grupării ardelene.

Singura problemă ar fi că nici după venirea sa echipa nu a avut prestații cu mult schimbate în bine, chiar dacă a păstrat speranțe la calificarea în primăvara europeană până în penultima etapă.

„Cred că cel mai mult în acest an a contat faptul că nu am fost eu de la început. În ultimii trei ani, Dan Petrescu a făcut toate transferurile, am luat jucătorii pe care i-am vrut, a patra oară nu am mai fost eu. Când am venit eu a trebuit să fac ceva foarte rapid şi a trebuit să imprim un alt stil de joc cu care unii dintre jucători nu erau obişnuiţi. Faptul că nu am fost de la început a contat foarte mult. Sigur a contat faptul că nu am început eu pregătirea cu această echipă”, a spus Dan Petrescu.

Referitor la ultima partidă din Grupa D a Europa Conference League, Dan Petrescu a afirmat că va folosi cea mai bună formulă de echipă pentru a o putea învinge pe Jablonec, chiar dacă a pierdut şansele de calificare în faza următoare a competiţiei.

„Orice meci de fotbal este important, indiferent cu cine îl joci. Dacă vorbim de Europa, normal că este un meci special. Aşteptările erau mari, şi ale mele, şi ale lor, şi ale suporterilor, ne aşteptam să vedem mai multe. În campionat este o surpriză plăcută tot ce se întâmplă. Nu mă aşteptam nici în cele mai frumoase visuri că echipa asta, după 18 meciuri, să aibă 16 victorii. În acelaşi timp, nu mă aşteptam ca în Conference League să fim doar cu un punct după cinci meciuri. Realitatea e asta, putem găsi o mie de scuze, dar scuzele nu le acceptă nimeni”, a mai spus Petrescu.

CFR Cluj a pierdut orice şansă de a se califica în faza următoare a Europa Conference League, aflându-se după 5 meciuri pe ultimul loc în Grupa D, cu un singur punct. Ierarhia este condusă de Alkmaar, cu 11 puncte, urmată de Randers (7 puncte) şi Jablonec (6 puncte).

În ultima etapă a grupei, CFR Cluj va întâlni formaţia cehă Jablonec, joi, de la ora 19:45, pe teren propriu.