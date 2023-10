„Eu am avut norocul să am la copii și juniori niște antrenori care jucaseră la Dinamo și care știau mentalitatea clubului. Am avut și antrenor care fusese la echipa de seniori, pe Dumitru Nicolae Nicușor, Dumnezeu să-l ierte. I-am mai avut pe Marin Dragnea, pe Țețe Moraru, puțin și pe Gheorghe Timar, puțin și pe Piți Varga. Am invățat de la fiecare câte ceva”, e recunoscător „Săgeată”, fost judokan până la 14 ani.

De la Dumitru Nicolae „Nicușor” (1928-2005) a învățat ce înseamnă să ai niște reguli și ce este respectul: „Eu aveam respectul din judo, dar el mi-a indus respectul și față de colegii mei la antrenamente, ne-a educat în acest spirit. De toate acestea am avut nevoie și mai târziu”.

Ca fotbalist, Dumitru Nicolae „Nicușor” a jucat pe postul de atacant și a făcut parte din lotul care a câștigat primul titlu pentru Dinamo, în 1955, iar ca antrenor a contribuit la 9 titluri cucerite de „câini”, patru ca „principal” (1962, 1975, 1983 și 1984) și cinci ca „secund” (1961, 1963, 1971, 1975 și 1982).

„A dat trei la rând lângă bară. Parcă le-a pus cu mâna!”

Iosif „Piți” Varga (1941-1992) i-a arătat lui Marius cum să lovească corect mingea cu ristul interior. „Mi-a arătat exact și mi-a zis: Vezi că vin mâine și dacă nu lovești cum ți-am arătat... A doua zi n-am lovit cum trebuia. M-a chemat la margine - Blondule, vino-ncoa! Da, nea Piți. Mi-a dat două capace, bum-bum. Stânga-dreapta. Și mi-a arătat din nou. Uită-te atent la mine cum lovesc. Da, nea Piți. A dat trei la rând chiar lângă bară, zici că le-a pus cu mâna!”, își aduce aminte actualul director sportiv de la naționalele U20 și U21 ale României.

Viitorul atacant al naționalei avea atunci 12 ani. A exersat cu ristul interior, a perseverat: „Am stat după antrenament. Și apoi acasă, în fața blocului, numai asta încercam. A doua zi nea Piți n-a venit, am continuat să-mi perfecționez lovitura. Și mi-a ieșit”.

Ca jucător, Iosif „Piți” Varga a fost tot atacant și a contribuit la patru titluri pentru Dinamo. Ca antrenor la copii și juniori i-a descoperit, printre alții, pe Florin Răducioiu, Ionuț Lupescu, Florin Tene, Bogdan Bucur și Florin Bratu.

Și o curiozitate: unde ar fi ajuns Marius Niculae dacă ar fi continuat cu judo, poate campion mondial? „Campion mondial nu avem în România, taică-miu e vicecampion mondial, nu l-a egalat nimeni. Nu știu cum urma cursul vieții. Oricum, am fost campion național la judo la copii, la 13 ani. Făceam și fotbal în paralel. La 14 ani, am luat ultima medalie și m-am lăsat. Nu mai puteam continua la judo, pentru că antrenamentele deveniseră mult mai grele decât la fotbal”. Și a continuat să dea cu ristul interior...