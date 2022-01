Cornel Șfaițer, donație importantă pentru Crucea Roșie: ”Ne-a livrat un camion de alcool sanitar”

După ce a renunțat la proiectul de la Sepsi OSK, Cornel Șfaițer a ajuns la Politehnica Iași, acolo unde are ca obiectiv principal promovarea echipei în Liga 1. El a explicat motivele pentru care a ales să vină la echipa moldavă.

“Așa cum a spus și domnul primar, nu sunt Mesia, avem nevoie de toți, de aportul tuturor pentru a construi ceva împreună, pentru că acest oraș, Iașiul, merită mult mai mult în sport. Este o provocare pentru mine, sunt optimist că putem construi ceva frumos împreună aici.

Întotdeauna am avut o afinitate pentru Iași și nu întâmplător am ales să vin la Poli Iași. Am amintiri plăcute din copilărie, veneam la toate meciurile cu tata. Îmi aduc aminte de fostele glorii ieșene, cunosc tot istoricul fotbalului ieșean. Nu mi-a fost ușor să accept, vă spun sincer, dar am calculat mult, m-am gândit bine.

Sunt omul căruia îi place să construiască, la Botoșani am pornit din Liga a 4-a, a fost un stagiu și acum 20 de ani la Suceava, am reușit lucruri frumoase la Botoșani împreună cu aportul Consiliului Local Botoșani și al suporterilor, lucru care îmi doresc să întâmple și la Iași.

Avem nevoie de Consiliul Local în continuare, dar și de susținerea mediului privat, pentru că mixtul acesta bani publici – bani privați poate construi ceva frumos. Îmi place să construiesc, îmi place să pun accentul pe tineri și sunt convins că împreună putem construi, dar în liniște.

Deja managerul și vicepreședintele au creionat un buget, nu ascund faptul că am aruncat și eu un ochi, pentru că am destulă expertiză. Vom avea întâlniri cu persoane importante din mediul privat și să încercăm să strângem câte puțin de la mai mulți. Cert este că bugetele la Liga 2 au crescut, nu se mai poate promova cu 1,2 milioane de euro, cum era acum 7 ani.

Tot timpul mi-a plăcut să avem obiective. Țelul nostru, al tuturor, este ca echipa să revină în Liga 1. Și la Botoșani mi-am propus să promovăm și am promovat, la Sepsi am spus că vrem în play-off, am crezut asta și am reușit, asta ne dorim și la Iași. Vrem să promovăm în Liga 1, în sezonul viitor”, a spus Cornel Șfaițer.

Cornel Sfaițer susține lupta împotriva Coronavirus

Fostul manager al FC Botoșani a decis să revină în Moldova și să pună bazele unui proiect de viitor în ”capitala” nordului țării. Acesta și-a susținut decizia prin apropierea de casă, fiind de origine din Vorona, județul Botoșani.

De altfel, acesta controlează unul dintre cele mai importante afaceri din județul moldav. Este patronul celui mai cunoscut producător local de alcool, iar afacerea sa produce milioane de euro.

Acesta este legat de zona Moldovei. Spre exemplu, în aprilie 2020, când județul Suceava se confrunta cu progleme grave legate de Coronavirus, acesta ar fi donat Crucii Roșii un camion de alcool sanitar, pentru a se putea depăși criza sanitară care a pus atunci lacătul pe orașul aflat la granița dintre Moldova și Bucovina.

“Eu v-am avertizat că în aceste vremuri binele nu se face în linişte… Și am perfectă dreptate. Inspirat de către oameni ca Armenean, Ursu, Plăcintă, astăzi Ionuț de la Imperial Slots din Fălticeni, ne-a donat 10.000 de euro, iar Voronskaya ne-a livrat un camion de alcool sanitar. Nu mie, ci Crucii Roșii (ca să vă liniștiți).

Oameni generoși, a căror bunătate a fost zgândărită de omenia altora. Ei nu ar fi donat dacă nu i-ar fi văzut pe alții că fac astfel de gesturi și dacă nu m-ar fi observat pe mine că mă zbat ca un nebun, cât e ziua de lungă, ca să strângem bani pentru Suceava! Haideți pe front! Nu v-ați plictisit pe Netflix?”, a postat Ştefan Mandachi, în aprilie 2020.