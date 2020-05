Celebra avocata Roxana Diaconu, membru in Comisia de Recurs a FRF a murit! Anunt socant

Un membru din Comisia de Recurs a Federatiei Romane de Fotbal, a incetat din viata.

Roxana Diaconu, membru in Comisia de Recurs a FRF, a incetat din viata. Roxana Diaconu s-a specializat pe drept sportiv, de-a lungul carierei sale si facea parte din comisiile juridiscitionale ale FRF. Anuntul decesului sau a fost facut chiar de catre reprezentantii FRF. In anul 2013, Roxana Diaconu, a inceput speicializarea Dreptului Sportiv, iar incepand cu 2015 a devenit membria in Comisia de Recurs in cadrul FRF.

"Sportul a reprezentat dintotdeauna unul dintre hobby-urile mele, fotbalul fiindu-mi insuflat din familie. Desi se prae neobisnuit pentru o femeie, fotbalul a reprezentat inca din copilarie o pasiune. Ascultam la radio meciurile care se transmiteau in direct si de multe ori eram prezenta in tribuna", spunea Roxana Diaconu intr-un interviu din 2018.