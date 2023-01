Nicolae Dică a reușit s-o califice pe FCSB în grupele Conference League, unde a pierdut rușinos cu Silkeborg (0-10 la general). A demisionat după eșecul cu 'U' Cluj din etapa cu numărul 16 (1-2).

Cel mai mare regret al lui Nicolae Dică: „Nu am spus niciodată treaba asta”. Ce-l apasă pe fostul antrenor FCSB

Tehnicianul a vorbit despre marele său regret, evidențiind că nu a reușit să stea niciodată de vorbă cu marele Jean Constantin, actorul care a decedat pe data de 26 mai 2010 la Constanța, la vârsta de 82 de ani.

„Nu am spus niciodată treaba asta... Am un regret! Că nu am reuşit să stau niciodată, la o masă, cu marele actor Jean Constantin, în toţi aceşti ani chiar vorbeam cu soţia mea că îmi doream să se întâmple treaba asta.

Tot îi spuneam că îmi iau inima în dinţi şi fac rost de numărul lui. Am stat, am stat şi nu am avut curajul să fac asta. Şi după dânsul a plecat dintre noi şi chiar regret, a fost actorul care mi-a marcat copilăria. Era un vis de-al meu”, a spus Dică, potrivit Orange Sport.

Dică, două mandate pe banca FCSB-ului

Fostul fotbalist Nicolae Dică (42 de ani), care s-a făcut remarcat la Steaua ca jucător, se afla la cel de-al doilea său mandat ca antrenor la FCSB, el pregătind echipa bucureşteană în perioada 2017-2018.

Dică a preluat echipa de fotbal FCSB la finalul lunii iulie, când l-a înlocuit la conducerea tehnică a echipei roş-albastre pe Anton Petrea, reuşind calificarea în grupele Europa Conference League.