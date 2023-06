Ce au spus căpitanii după finala Cupei Feminine: "Anul viitor vrem campionatul" / "Vacanță, apoi ne pregătim de Champions League"

În acest sezon, FC Carmen a învins pe "U" Olimpia Cluj în deplasare (3-1), prima înfrângere a multiplei campioane a României pe teren propriu în ultimul deceniu, și a câștigat Cupa României la capătul unui meci tensionat. Dacă lidera din teren a ardelencelor, Ioan Bortan, spune că echipa sa are nevoie de vacanță și apoi va începe pregătirea pentru preliminariile Champions League, căpitanul bucureștencelor, Giorgiana Vasile, vrea că în noul sezon să le ofere adversarelor din finala Cupei o replică mult mai dură și în campionat.

GIORGIANA VASILE (căpitan Carmen București):

"A fost un meci tensionat, dar sper că a fost un meci plăcut pentru public. Pentru noi a fost greu, însă la final bucuria este imensă. Vreau să cred că nu au fost polițe de plătit din campionat, cred că a fost dorința mare a ambelor echipe de a câștiga un trofeu. Noi muncim zi de zi la antrenamente pentru a câștiga și a produce spectacol.

Am avut ambiții mari și anul acesta în campionat, însă s-a dovedit că experiența celor de la Olimpia a avut câștig de cauză acum. În sezonul următor, vom lupta mult mai mult, și pentru campionat, și pentru Cupă. Ne dorim ca aceasta să devină o rivalitate pentru anii viitori cu echipa din Cluj. Din acest duel, poate și cu Timișoara, cu Farul, vrem să ajutăm la progresul și promovarea fotbalului feminin românesc. Vrem să fim un exemplu pentru micile fotbaliste care joacă acum fotbal sau care vor să se apuce de fotbal.

Încă nu știm cum vom sărbători acest trofeu. Mai întâi ne vom bucura de reușită pe stadion, cu familiile și suporterii noștri. Probabil cei din conducere vor organiza ceva. Pentru noi a fost frumos pe Stadionul 'Arcul de Triumf', majoritatea spectatorilor ne-au încurajat pe noi, a fost ca și cum am fi jucat acasă. Anul acesta am avut stadionul propriu la Giurgiu, însă în București avem familiile, prietenii, fanii.

Sunt foarte multe straniere în lot, dar ne înțelegem fără probleme. Din punctul meu de vedere, fotbalul are o singură limbă. Când intri pe teren, trebuie doar să joci fotbal. Eu am reușit să câștig acest trofeu și în urmă cu cinci ani, cu Târgoviște. Acum mă bucur enorm de mult că am reușit și cu Carmen București.

Eu am început fotbalul la 15 ani, în Târgoviște. Am jucat în copilărie fotbal cu băieții. Fratele meu m-a inspirat să joc fotbal și vreau să-i dedic această victorie. În afara fotbalului, îmi place foarte mult tenisul de câmp, e principalul meu hobby. Mă ajută să mă relaxez. Trebuie să recunosc că sunt mai bună la fotbal. Am făcut și handbal puțin, dar fotbalul e sportul pe care l-am ales. M-am dedicat 100% fotbalului", a spus Giorgiana Vasile pentru Sport.ro.

IOANA BORTAN (căpitan "U" Olimpia Cluj):

"Nu am ce să zic, doar felicitări organizatorilor. Ironic spun. Nu vreau să comentez arbitrajul. Cei care au fost aici sau au văzut meciul și-au făcut o impresie despre arbitraj. Încercăm dezvoltarea fotbalului feminin, dar, din păcate, aceasta nu se poate cataloga ca dezvoltare. A fost o agresivitate a lor, așa a lăsat jocul brigada de arbitre, așa s-a dorit să jucăm. Suntem foarte departe de dezvoltare și ce ne dorim noi. Minciuni, ne mințim singuri.

Pentru Olimpia e un an foarte bun. Ne-am îndeplinit obiectivele, suntem campioane, am jucat finala Cupei României. Pentru mine urmează vacanța, a fost un sezon foarte lung. Îmi doresc să am puțină liniște, să-mi pun gândurile în ordine. După aceea vedem cum vom pregăti noul sezon. Anul acesta a fost mai obositor pentru mine, personal. Pentru fete nu cred, pentru că a fost același sistem, aceleași meciuri.

Îmi doresc dezvoltarea fotbalului feminin românesc, dar nu așa. E îmbucurător că lumea dorește să facă echipe feminine, să se dezvolte acest fenomen. Dar eu vreau dezvoltare-dezvoltare, nu ce s-a întâmplat la această finală. Am evoluat bine, zic eu, în ciuda orei la care s-a disputat finala, se știa că afară sunt peste 30 de grade, dar am jucat pe aceeași căldură ca anul trecut. Mi se pare că totul e invers. Când vrei să dezvolți, când ții la fete sau te gândești la viitor, nu faci asta. Ați văzut că au fost multe accidentări, multe crampe musculare, din cauza căldurii.

Și fetele așteaptă vacanța. Nu știm încă când ne vom reuni. Știm că mergem în preliminariile Champions League, dar toată lumea se gândește, deocamdată, la vacanță. Meciurile din calificări vor fi la începutul lui septembrie, până atunci este timp destul să ne pregătim cum trebuie", a declarat Ioana Bortan pentru Sport.ro.

