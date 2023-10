Ce a zis George Ogăraru, după duelul cu rivala FCSB: "Suntem pe drumul cel bun, academia Stelei e pe traiectoria corectă"

George Ogăraru, antrenor coordonator la Centrul de Copii și Juniori de la CSA Steaua, a vorbit despre progresul făcut de clubul MApN la nivel juvenil. În ultima etapă, echipa U18 a remizat cu FCSB în Liga de Tineret, iar formația U17 a învins cu 3-2 rivala din Berceni.

"Mulți caută rezultatul, în primul rând, dar această competiție este pentru formarea jucătorilor"

"A fost un meci echilibrat, așa cum ne așteptam. Un meci pe contre, cu ocazii și de o parte, și de alta. Noi am beneficiat de terenul propriu, am avut mai multe ocazii, am controlat jocul. Din păcate, nu am reușit să marcăm, am avut niște ocazii foarte mari, rarisime, am lovit bara de vreo două-trei ori. A fost un joc frumos, un joc spectaculos, până la urmă despre asta este vorba la tineret.

Un joc de calitate, am văzut jucători de calitate și de o parte, și de alta. Jucători care promit să ajungă în fotbalul profesionist, cred că ăsta e scopul. Mulți caută rezultatul, în primul rând, dar această competiție este pentru formarea jucătorilor, cred eu. Mă bucură că ambele echipe au pus mingea jos, au încercat să paseze. Ăsta e stilul nostru de joc, asta este filosofia noastră, să încercăm să ducem mingea prin toate compartimentele, să atingă toți jucătorii mingea de cât mai multe ori. Pentru că altfel nu poți să-i dezvolți.

Meciurile cu FCSB sunt încinse, juniorii sunt deja obișnuiți cu ele, pentru că jucăm atât în sezonul regulat, cât și în play-off, plus în cupe. Sunt meciuri plăcute, echilibrate, și avem nevoie de cât mai multe meciuri dintr-astea tari.

"Suntem pe drumul cel bun. S-au promovat și jucători la echipa mare"

Academia Stelei este pe traiectoria potrivită. Există creștere la nivel de academie, în ultimii doi ani și jumătate, încontinuu. Suntem pe drumul cel bun. S-au promovat și jucători la echipa mare, au jucat bine și acolo, au marcat, au făcut diferența. Suntem pe drumul cel bun, dar e nevoie de continuitate și de progres continuu.

Avem copii buni în academie și sunt din ce în ce mai mulți tineri talentați care aleg să vină la Steaua. Asta nu poate decât să ne bucure. Steaua are o infrastructură foarte bună. Vin copii mulți, au prins încredere în academie. Văd rezultatele, în primul rând juniori promovați la prima echipă. Poate sunt influențați că jucăm de fiecare dată în play-off. Deci e bine, suntem pe drumul cel bun", a declarat George Ogăraru pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea