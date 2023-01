Răzvan Raț a fost legitimat la Rapid București în perioada 1997 - 2003, Florin Bratu și-a început cariera la giuleșteni, în 2003 fiind cedat la Galatasaray, în timp ce Florentin Petre a fost jucătorul lui Dinamo București în perioada 1994 - 2006.

Cât câștigau Bratu și Raț la Rapid. Florentin Petre, reacție fantastică: „Pfoai de capul meu! Eu aduceam bani de acasă”

Cei trei foști internaționali români au vorbit despre salariile pe care le aveau în acea perioadă, iar Florentin Petre a avut o reacție „de zile mari” la final.

„Câștigam 15.000 de dolari pe an la Rapid. Câștigam puțin față de alți colegi și mă gândeam "vreau să câștig mai bine". Nu o gândești sportiv în primul rând. Nu mă gândeam dacă o să fac față la Galatasaray, mă gândeam la salariu. Atunci nu ne învăța nimeni”, a spus Florin Bratu, potrivit Digi Sport.

„Eu aveam 1.000 de dolari pe an la Rapid. În 1998-1999, un jucător ca Iencsi sau Stanciu lua 90.000 de dolari pe an. Cam asta era diferența între mine și ei”, a continuat Răzvan Raț.

„Așa mult? Pfoai de capul meu! Cât am câștigat eu în primul an la Dinamo... am venit cu bani de acasă (n.r. - râde)”, a încheiat Florentin Petre, conform aceleiași surse.

Cabina de trofee a lui Răzvan Raț