Recent, publicația Goal a scris că Adrian Mutu se află pe lista Salernitanei, formație din Serie A care își căuta un antrenor în urma demiterii lui Davide Nicola. În cele din urmă, Salernitana nu a numit un tehnician nou, ci l-a rechemat chiar pe antrenorul demis cu două zile înainte!

Reacția lui Adi Mutu după ce s-a scris că este dorit de Salernitana

Adrian Mutu s-a limitat să transmită că nu a existat nicio ofertă oficială din partea italienilor și nu are de gând să plece de la Rapid înainte de finalul contractului.

"Nu, nu a fost o ofertă oficială și nici nu cred că am de gând să dezvolt acest subiect, că am fost pe o listă a unei echipe. Am contract și îmi doresc să stau până în 2025 cu Rapid, poate și mai mult. Nu cred că mai e nimic de spus.

(n.r - Erați pregătit pentru a face pasul în Serie A?) N-am să răspund niciodată cu dacă la întrebările cu dacă. Nu am de gând să răspund pentru că nu stau să discut despre orice zvon, mai ales dacă sunt sub contract cu Rapid. Sunt fericit aici și concentrat 100% la meciul de mâine. Nu mă gândesc la nimic altceva", a spus Adrian Mutu.

Davide Nicola a revenit la Salernitana

Conducerea clubului de fotbal Salernitana a produs o lovitură de teatru, miercuri, după ce l-a rechemat pe banca tehnică pe antrenorul Davide Nicola, la doar două zile de la anunţul demiterii sale în urma înfrângerii categorice suferite pe terenul formaţiei Atalanta Bergamo (2-8), informează AFP.

Davide Nicola a publicat pe reţelele de socializare un mesaj prin care asigură că va rămâne în cele din urmă în funcţie, după ce "a cerut din toate puterile sale preşedintelui să revină asupra deciziei", potrivit Agerpres.

Solicitată de presă, Salernitana a confirmat că Nicola, în vârstă de 49 de ani, îşi va continua contractul, valabil până în 2024, semnat în luna iunie după ce a reuşit menţinerea în Serie A.

Davide Nicola (49 ani) a intrat în inimile fanilor echipei după ce a reuşit o menţinere nesperată în primul eşalon, echipa aflându-se la preluarea mandatului său, în luna februarie a anului trecut, pe ultimul loc în clasament.

Salernitana ocupă locul 16 în Serie A după 18 etape.