Impresarul sârb Zvonko Milojkovic, un bun cunoscător al României și al fotbalului românesc și un excelent vorbitor de limbă română, care i-a adus în Liga 1 pe Vladimir Bozovic, Vojislav Vranjkovic, Bogdan Planic, Stojan Vranjes și Novak Martinovic, e de părere că toate problemele fotbalului românesc izvorăsc din lucrul deficitar la nivel de juniori.

"E ceva incredibil ce s-a întâmplat cu fotbalul românesc în ultimii 20 de ani"

"Vreau să fiu politicos, nu vreau să zic... Dar e ceva incredibil ce s-a întâmplat cu fotbalul românesc în ultimii 20 de ani. Să fiți unde erați și să ajungeți așa jos, eu nu am mai văzut. Aveți stadioane, dar nu mai aveți jucători, antrenori și echipe. Nu credeam că e posibil. Aici nu e problema la Federație. Ce poate să facă FRF: să vândă jucătorii, să îi antreneze, să facă academii? Eu cred că problema e la cluburi.

Știți care e problema voastră? Voi vreți să faceți un zgârie-nori, dar construiți blocul de la etajul 10 în sus. Sunteți rămași în aer, suspendați. De la etajul 10 în sus construiți blocul! În România nu aveți academii, nu aveți antrenori de juniori, nu aveți strategii, nu aveți nimic. Trebuie să reconstruiți de jos, de la temelie. Singurul jucător de la voi care îmi place, Radu Drăgușin, a plecat la 15-16 ani în Italia, altfel îl 'rezolvați' și pe el.

"Nu trimiteți jucători pregătiți ca să se impună, nu e doar vina lor"

Voi vă minunați cum apar mereu jucători în Serbia, dar noi nu construim de la etajul 10 în sus. Noi construim de la cinci metri sub pământ. Voi tot ziceți că ce mentalitate deficitară au jucătorii, că se reîntorc repede acasă, după transferuri. Dacă construiești bine de la temelie, dacă sunt pregătiți corespunzător de la juniori, nu ar avea nicio problemă să se impună la cluburi de afară. Nu trimiteți jucători pregătiți ca să se impună, asta e părerea mea, nu e doar vina lor.

Copiii învață jucându-se până la 10-12 ani, după aceea trebuie lucrat serios la juniori. Vedeți că 99% din jucătorii care se transferă din România se întorc după 6 luni sau un an, maxim. Mereu sunt întrebat de ziariștii din România de comparația Ianis Hagi - Dușan Vlahovic, care au fost aduși cam în același timp la Fiorentina. De ce a reușit Vlahovic și nu a reușit Hagi. Mie îmi place Ianis, are calitați foarte bune, dar e o victimă a nivelului de la juniori și a campionatului slab din România. Nu a fost pregătit pentru un salt atât de mare.

Dacă nu ai antrenori buni de copii și juniori, nu ai nimic. Ești zero barat mai târziu, la seniori. În România, toți vor să fie antrenori doar la echipe de seniori și imediat cum se lasă, dacă se poate. Dacă s-a pierdut contactul cu fotbalul mare, nu poți să lucrezi bine cu juniori nici dacă vrei. Naționala e efectul a ce se lucrează de 10-15 ani la juniori, e incredibil că îi faceți praf pe jucători, dar ei au fost aruncați în groapa cu lei fără arme.

"Nu mai luați exemplu de la Ajax și Barcelona, uitați-vă la Belgrad și Zagreb"

Toată lumea în România spune că 'luăm exemplul lui Ajax', 'facem academie ca Barcelona, Bayern, PSG', 'am fost la specializare la Chelsea'. Trebuie să înțelegeți că noi suntem din Balcani, mentalitatea noastră e altfel față de Germania sau Anglia. Dacă ești din Balcani și vrei să ai rezultate, să reformezi activitatea, trebuie să iei exemplul cel mai bun din zona noastră. Cine face treaba cea mai bună aici? Bulgaria - zero, Grecia - zero, Ungaria - zero. Păi, ex-iugoslavii - Serbia, Croația, Muntenegru, Slovenia, Macedonia, Bosnia. Dacă pui la un loc jucătorii de la aceste naționale, faci două-trei naționale care se pot bate la campionatul mondial.

De ce trimiți antrenorii câteva săptămâni la Manchester United, dacă trebuie să-i trimiteți la Steaua Roșie, Partizan și Dinamo Zagreb? La noi școala de antrenori durează patru ani, nu durează patru săptămâni ca la voi. La noi antrenorul ia copilul la 10-11 ani și îl duce până la 18 ani, la voi se schimbă la fiecare an. Școala e importantă, meseria de antrenor e una complexă.

"În Serbia nu o să vedeți antrenori fără licență PRO în prima ligă, nu există lipsa asta de respect pentru meserie"

În Serbia nu o să vedeți antrenori fără licență PRO în prima ligă, nu există lipsa asta de respect pentru meserie. Nu pot să fie toți foștii jucători antrenori. Și dacă îți iei licențele, tot nu ești sigur că poți fi antrenor la nivel mai mare. Dar fără școală nu se poate, altfel luăm un taximetrist să fie antrenor. La voi, la seniori și peste tot, e un cerc închis, se mută antrenorii de la o echipa la alta. În ex-Iugoslavia, dacă nu lucrezi cum trebuie și nu ai rezultate ești pa", a declarat Zvonko Milojkovic pentru Sport.ro.

Text - Gabriel Chirea / Foto - Gabriel Chirea, arhiva personală