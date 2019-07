Campioana din Cluj ataca grupele Champions League cu doua achizitii de marca: doua internationale romane vin la Olimpia

FC "U" Olimpia Cluj a transferat doua internationale romane.

Articol publicat de Gabriel Chirea



In aceasta vara, "U" Olimpia Cluj s-a intarit cu Andreea Voicu si Maria Ficzay. Voicu are 24 de ani, joaca pe postul de mijlocas si a primit premiul de cea mai buna fotbalista din Romania in anul 2017. Ea a jucat timp de 8 ani pentru Olimpia, fiind in top 3 marcatoare din istoria clubului. In sezonul trecut, ea a jucat in Cipru, la Apollon Limassol Ladies. Ficzay are 27 de ani, joaca pe postul de fundas si a mai evoluat pentru echipa clujeana intre 2010 si 2015. In ultimele sezoane ea a fost legitimata la KKPK Medyk Konin (Polonia) si Diosgyori VTK (Ungaria). Ambele sunt internationale romane si au semnat contracte valabile 2 ani de zile. Cele doua se adauga altor jucatoare valoroase, cum sunt Ioana Bortan, Teodora Meluta, Mara Batea, Melinda Nagy, Beatrice Tarasila, Roxana Mirea sau Ioana Balaceanu.

Olimpia "U" Cluj, campioana Romaniei la fotbal feminin pentru al noualea sezon consecutiv, se va duela in Grupa 2 preliminara a Champions League cu NSA Sofia (Bulgaria), Breznica Pljevlja (Muntenegru) si KFF Mitrovica (Kosovo). Meciurile turneului de calificare se vor disputa in Muntenegru, pe 7, 10 si 13 august. In acest sezon, echipa clujeana a mai ajuns in semifinalele Cupei Romaniei, unde a pierdut cu Fortuna Becicherecu Mic (0-2), care s-a inclinat in finala in fata celor de la ACS Vasas Femina Odorheiu Secuiesc (0-5). In schimb, Olimpia a castigat titlu national la junioare U15, dupa victorii impotriva lui Navobi Iasi (10-0), Vasas Femina Odorheiu Secuiesc (2-0), Luceafarul Filiasi (10-0) si Dream Team Bucuresti (5-0, finala).

Incepand cu sezonul viitor, fiecare club din Liga 1 masculina va fi obligata sa aiba o echipa de fotbal feminin sub 15 ani. Din sezonul 2021-2022, cluburile din Liga 1 trebuie sa inscrie o echipa de fotbal feminin in campionatul de senioare (Liga 1, Liga 2, Liga 3) si trebuie sa aiba si o alta in Campionatul National U15. Exista varianta semnarii unui protocol de colaborare cu un club deja existent, caz in care echipa de fotbal feminin va prelua denumirea celei din Liga 1 masculina, atat la nivel de senioare, cat si la junioare.