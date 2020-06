BREAKING NEWS: Steaua si-a aflat ADVERSARII din barajul de promovare pentru Liga a 3-a! Cu cine se vor duela si cand vor avea loc meciurile

Steaua se lupta in barajul de promovare dupa ce sezonul din ligile inferioare nu s-a mai reluat.

Astazi au avut loc tragerile la sorti pentru barajul de promovare in Liga a 3-a. Steaua a fost repartizata in grupa B, reprezentand regiunea Bucuresti. Clubul ros albastru va da piept cu cele mai bune echipe din Ialomita si Giurgiu.

Barajul se va juca intr-o singura mansa, in perioada 1-9 august. CSA spera la o promovare dupa ce in anii trecuti au ratat la mustata acest obicectiv. Au pierdut cu Rapid si Carmen Bucuresti si au ramas in al patrulea esalon al fotbalului romanesc.

FRF anunta ca in Liga a 2-a vor promova echipele clasate pe prima pozitie in fiecare serie sau castigatoarele unui baraj in dubla mansa, in cazul in care diferenta dintre primele doua locuri este mai mica de 3 puncte.