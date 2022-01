Bourceanu, despre momentul când i-a cerut tricoul lui Messi: „Aș fi stat la ușa vestiarului!”

În martie 2014, România întâlnea Argentina într-un meci amical programat pe Arena Națională, scor 0-0. Alexandru Bourceanu a fost integralist în acea partidă.

La finalul meciului, fostul jucător al FCSB-ul a încercat să facă schimb de tricouri de Lionel Mesii, însă starul argentinian l-a refuzat, deoarece îi promisese tricoul lui Torje.

Bourceanu a dezvăluit că nu regretă gestul făcut și că ar fi fost capabil și să aștepte la ușa vestiarelor pentru tricourile unor anumiți fotbaliști.

Bourceanu: „Îmi pare rău că nu am luat tricoul lui Messi la pauză!”

„(Cu cine nu ai putut să faci schimb de tricou?) Nu a mers cu Messi. Nu a mers cu Messi şi, în principiu, cam cu toţi ceilalţi a funcţionat. N-a mers cu Messi, pentru că un alt coleg a luat tricoul.

Îmi pare rău că nu l-am luat la pauză. După aceea am învăţat lucrul şi am schimbat la pauză. Cu anumiţi jucători, cu cei care chiar îmi doream tricoul, cum a fost cu Rusescu (n.r. când au fost adversari în Turcia). Am schimbat la pauză.

N-aveam probleme să schimb tricoul cu David Silva la 5-0 pe National Arena, nu aveam nicio problemă. Chiar dacă mi se reproşa, 'mama ai jucat cu el şi schimbi tricoul'. Da, am jucat şi schimb tricoul, da. De asta am jucat, am marcat momentul.

Nu gândeam atunci aşa, mama am pierdut meciul, nu ne mai calificăm cu City în Champions League, nu-i mai scoatem pe City. Dar am rămas cu ceva, cu întâlnirea cu acei jucători şi cu tricoul. Sunt mândru de asta. Dacă trebuia să stau la uşa vestiarului să iau anumite tricouri, aş fi stat, nu am nicio problemă cu asta”, spus Bourceanu pentru TelekomSport.

După refuzul venit din partea lui Messi, Bourceanu a fost nevoit să se mulţumească cu tricoul fundaşului Barcelonei, Javier Mascherano.