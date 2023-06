Bogdan Vintilă sună alarma la FC Argeș: „Trebuie să facem ca nemții când au pierdut cu România!”

FC Argeș a retrogradat în Liga 2. Piteștenii au câștigat returul barajului pentru promovare/retrogradare, cu 4-2, însă înfrângerea din primul meci, 1-6 pe Arena Națională, a cântărit greu.

Bogan Vintilă a mărturisit că este împăcat cu munca depusă la FC Argeș în ultimele trei luni și că echipa a prins un loc de baraj. Antenorul nu a spus dacă va continua și din vară în Trivale, însă, a anunțat că piteștenii au nevoie de un moment 0, în care să pună bazele unui alte echipe.

„Am terminat un an dificil, un an pe care ni-l doream altfel. Am făcut tot ce a depins de mine să redresez situația. Când am ajuns la echipă multă lume nu spera să ajungem nici aici, am avut o șansă, dar din păcate nu am știut să profităm de ea. Este un moment dificil pentru FC Argeș. Din păcate am murit pe mâna noastră.

Am avut posibilitatea să mai marcăm, dar am ratat mult. A fost fragmentat jocul, simulări, căderi. Trebuie să facem o analiză a tot ceea ce s-a întâmplat, să facem o evaluare a lotului, ce jucători rămân. Nu știu dacă e paralela bună, dar așa au făcut și nemții când au pierdut cu România, 1-5, s-au șters de praf, au construit și au mers mai departe.

Eu sunt aici să antrenez jucătorii, nu să evaluez strategia clubului. Știu unde am venit, știu ce am luat. Cred eu că am scos maximul din lotul pe care-l aveam la mână. Normal că nu sunt bucuros, și îmi pare rău pentru că eu am dat credit tuturor jucătorilor, nu am făcut diferență între români și străini. Din concurență se naște competiția. Din păcate, nu au reușit să se ridice la nivelul așteptat.

Nu vreau să dau vina pe altcineva. Eu am fost aici când echipa a retrogradat în Liga 2. Aveam nu știu câte luni fără victorie, nu știu câte meciuri fără gol marcat, și totuși, uită-ne aici la baraj. Vreau să găsesc și partea bună, am terminat cu o victorie acest campionat, pe care vreau să-l termin cât mai repede”, a declarat Bogdan Vintilă la finalul jocului de la Mioveni.