Bănel Nicoliță: "Am băut apă de la fântână, de unde puteam". Cum a ieșit din "groapa cu șerpi"

Labirintul carierei din sport l-a întărit pe Bănel Nicoliță. A trecut peste toate obstacolele ivite în cale și a simțit că se coace ceva bun în fotbal. Sportul rege a reprezentat platforma care l-a propulsat spre o viață mai bună. Cu muncă și determinare, puștiul din Făurei și-a făcut un nume.

Și nu a zis 'nu' vreodată. În copilărie se trezea la 5:00 pentru a merge alături de tatăl său la muncile câmpului, la 8:00 intra pe poarta școlii, iar după ore se ducea direct la antrenamente.

Bănel Nicoliță: "Fotbalul era singurul lucru pe care puteam să-l fac să ies din groapa asta cu șerpi"

Fotbalul l-a ajutat, el acum încearcă să dea înapoi tot ce a învățat. A pus pe picioare o școală de fotbal și îi învață pe cei mici tot ce a acumulat într-o carieră care l-a dus până în Ligue 1, unde a jucat la Saint-Etienne și Nantes. Și nu e deloc puțin - din ce în ce mai puțini fotbaliști ajung în Franța - cum e cazul lui Alex Dobre (fost jucător la Dijon) și Rareș Ilie (fost jucător la Nice).

“Părinții se cred antrenori ai copiilor. Am avut un caz cu un copil de la grupa 2016/2017 în care a fluierat arbitrul un fault și copilul a plecat înainte cu mingea. Eu i-am strigat copilului ‘Stop’. Tatăl lui - de partea cealaltă a gardului - i-a zis copilului: ‘Du-te și dă gol!‘. Eu nu am avut un părinte să îmi aducă apă, eu am băut de la fântână, de unde puteam.

Tatăl meu la 10 ani mi-a zis să mă las de fotbal, să mă duc la prașit. Făceam 3 lucruri deodată - mă lua tatăl meu la prășit la 5 dimineața. La 7 veneam acasă, mă schimbam și mă duceam la școală Și jucam și fotbal. Nu m-am gândit nicodată că fotbalul o să mă salveze. Familia, să am o viață frumosasă, liniștită. Fotbalul era singurul lucru pe care puteam să-l fac să ies din groapa asta cu șerpi", a povestit Bănel Nicoliță, la podcastul Business Philosophy.

Bănel Nicoliță - o carieră de film, de la Făurei în Ligue 1

Bănel Nicoliță și-a început cariera la Dacia Unirea Brăila, însă în 2004 a semnat cu Poli AEK Timișoara. În ianuarie 2005, FCSB l-a achiziționat în schimbul sumei de 350 000 de euro, iar în 2011 a fost vândut de Gigi Becali în schimbul sumei de 700 000 de euro, la Saint-Etienne.

De acolo, Bănel a fost împrumutat la FC Nantes, iar în 2015 s-a întors în România, une a evoluat pentru FC Viitorul, până în 2016, când a semnat cu CS Făurei. În ianuarie 2017 s-a transferat la ASA Târgu Mureș, iar de acolo a semnat în iulie 2017 cu Aris Limassol. Din martie 2018, Bănel Nicoliță a revenit la CS Făurei, acolo unde și evoluează, dar ocupă și poziția de manager.