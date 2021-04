Atac dur al lui Mustata dupa gafa de la stadionul din Ghencea: "Te vaiti pe la televizor ca nu exista bani de pensii, dar echipa din Liga 3 costa atatea milioane!"

Gheorghe Mustata a criticat dur eroarea pe care reprezentantii CSA Steaua au facut-o.

Cei din cadrul Clubului Sportiv al Armatei ar fi facut o eroare imensa, iar pe instalatia care inconjoara arena din Ghencea ar fi pus si numele lui Gheorghe Hagi in dreptul fotbalistilor care au castigat Cupa Campionilor Europeni in 1986.

Liderul galeriei FCSB-ului, Gheorghe Mustata a vorbit despre gafa pe care 'militarii' au facut-o, profitand de ocazie pentru a ataca clubul din Liga 3.

"In momentul in care vii si faci niste afirmatii cum ca pe stadionul din Ghencea nu poate juca decat o singura echipa, cea din Liga 3, care costa atatea milioane de euro si te vaiti pe la televizor ca nu exista bani de pensii, bani de alocatii… Cine va plati aceasta eroare care va costa foarte multi bani, din punctul meu de vedere. Cine a dat acea lista ca in 1986 era Gica Hagi care este febletea mea si a tuturor suporterilor Stelei…

Cum poti sa spui ca ai castigat Cupa Campionilor cu Hagi pe teren? Dupa 7 luni, Hagi a fost luat prin transfer de la Sportul Studentesc, a fost adus la Steaua cu o luna inainte sa se castige Supercupa Europei.

Nu poti sa faci asemenea greseala cand stii ca o fosta glorie a Stelei, Hagi, care este un rege al fotbalului romanesc… Intrebati-i pe ei ca eu de greseala stiu de o saptamana! Nu este treaba mea ca ei nu raspund.

Domnul Florin Talpan a spus ca asteapta greselile noastre ca dansul sa le scoata in evidenta. Pai, atata timp cat tu vii in fata instantei si spui ca nu vrei sa pui la dispozitie anumite documente, ca ne folosim de ele noi ca a asociatie a suporterilor…", a spus Gheorghe Mustata pentru ProSport.