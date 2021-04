Motivul incredibil pentru care arena de milioane din Ghencea sta in bezna! "Cine plateste pentru aceasta eroare rusinoasa?" 

Gheorghe Mustata a atras atentia asupra unei gafe incredibile facute la noul stadion din Ghencea.

Liderul galeriei celor de la FCSB a spus ca instalatia luminoasa a noii arene nu mai este pusa in functiune din cauza unei gafe uriase pe care cei care au facut-o incearca sa o repare.

Este vorba despre trecerea numelui lui Gheorghe Hagi printre componentii echipei care a cucerit Cupa Campionilor Europeni in 1986, in conditiile in care Hagi era jucatorul celor de la Sportul Studentesc in acea perioada.

"De ce nu se mai aprinde instalatia imprejmuitoare a stadionului care-i prezinta pe castigatorii Cupei Campionilor Europeni? Va raspund tot eu! Pentru ca un reprezentant al CSA l-a inclus pe Gica Hagi in echipa care a castigat Cupa Campionilor. Prin exteriorul tribunelor sunt prezentati Eroii de la Sevilla, iar Hagi a fost inclus, printr-o mare gafa, in aceasta echipa castigatoare a Cupei Campionilor.

Acum, instalatia nu se mai aprinde pentru a nu se constata aceasta eroare rusinoasa. Modificarea, eliminarea lui Hagi de acolo, costa o suma importanta de bani, iar constructorul nu este dispus sa o faca gratis. Cine plateste gafa?", a spus Gheorghe Mustata la Radio Sport 1.

Steaua a castigat pe 7 mai 1986 Cupa Campionilor Europeni, dupa un meci cu Barcelona, in care Duckadam a aparat 4 lovituri de la 11 metri.