Asta e clubul pe care Cosmin Contra viseaza sa il antreneze: "Sa speram ca pot reveni!" Vrea sa se intoarca la echipa in tricoul careia a facut performanta

Cosmin Contra, ex-Dinamo Bucuresti, este in prezent observator tehnic al UEFA.

Antrenorul roman a avut un oarecare succes in antrenorat, avand in CV nationala Romaniei sau Getafe, din La Liga. Totusi, visul antrenorului roman este sa pregateasca o alta echipa.

Deportivo Alaves este echipa pe care Contra spera sa o pregateasca intr-o zi. Clubul spaniol este, in prezent, pe locul 15 in La Liga, fara emotii in lupta pentru evitarea retrogradarii.

"Este unul dintre visurile mele, sa ma intorc la Vitoria. Sa speram ca vor aparea circumstantele pentru a putea reveni si a antrena echipa, pentru ca m-as bucura la fel ca in prima zi in care am ajuns ca jucator", a declarat Cosmin Contra, potrivit Radio Marca Vitoria, un radio local.

Contra a jucat pentru Alaves intre 1999 si 2001, plecand apoi la AC Milan pentru 7 milioane de euro. A strans 80 de partide pentru Alaves, marcand de 8 ori. Contra a evoluat in celebra finala de Cupa Uefa, pierduta in 2001, in fata lui Liverpool, cu scorul de 5-4.

Cosmin Contra en @kiroleros "Es uno de mis sueños, volver a Vitoria. Ojalá se den las circunstancias de poder volver y entrenar al equipo, porque me haría tanta ilusión como el primer día que llegué como jugador". pic.twitter.com/syfuxTBqW3 — Radio MARCA Vitoria 101.6 FM (@RMarcaVitoria) May 18, 2021