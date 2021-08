Dezvăluiri incredibile făcute de un fost fotbalist: „La națională te triau după bani! Era vorba de 2 000 de euro!”

Echipa Națională de fotbal a României este într-un regres imens.

În ultimii ani, fotbalul românesc a scăzut foarte mult în valoare, iar eliminarile echipelor FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi din Conference League confirmă acest detaliu. Problema pare a fi una ce provinde de la ”rădăcină”, însă și la echipa națională există probleme grave.

Alexandru Gheorghiță (27 de ani) este un fost fotbalist, retras la vârsta de 23 de ani. El a fost crescut de Rapid. Gheorghiță era văzut, în copilărie, drept un tânăr de perspectivă, însă cariera lui nu a ajuns la nivelul la care acesta își dorea să ajungă. Totuși, el a fost cândva în vizorul echipei naționale, și a recunoscut că i-au fost ceruți bani, pentru o convocare.

2.000 de euro este prețul unei convocări pentru România!

Într-o declarație dată la GSP Live, Gheorghiță a recunoscut că antrenorul și stafful naționalei cereau sume cuprinse între 1.500 și 2.000 de euro pentru un loc în loturile echipei:

"Erau sume enorme pentru mine, 1.500-2.000 de euro. Mecanismul era așa: ajungeai la lot alături de mai mulți fundași centrali din toată țara, iar acolo se tria nu după valoare, ci după bănuți. Fiind acolo, mi s-a spus că sunt probleme cu banii, la echipă. Nu mi-au zis direct să le dau, ci voalat, dau sau nu pot să joc. Era vorba de 1.500-2.000 de euro".

Întrebat dacă suma a fost solicitată de antrenor, Gheorghită a spus că da: "Oarecum da. Dar e veche treaba, cred că nici nu se mai ocupă cu așa ceva".

Umilit de Rapid pentu că a dat probe în Italia

În perioada în care juca pentru echipa a doua a lui Rapid, Gheorghiță și-a încercat norocul în Italia. Din acest motiv, cei de la Rapid și-au bătut joc de el, neavând acces la masa de prâns și nici măcar apă caldă sau căldură în cameră.

"Am încercat de atâtea ori să plec la probe. Legea spunea că e interzis să pleci fără acordul clubului. La un moment dat, Rapid mi-a dat voie să plec doar dacă semnez contractul. Nu am semnat, dar am plecat oricum, cu bilet de avion spre Roma, iar de acolo am fost luat cu mașina și dus la Citta di Castello, un orășel mic unde s-au susținut probe de mercato.

Acolo am fost urmărit de echipe precum Udinese, Cesena, Siena. Am fost văzut de scouterul lui AC Milan. Cumva Rapid a aflat că am fost acolo. Atunci eram la echipa a doua. Ei erau cazați la Pro Rapid, partea cu hotel, cu masă la prânz. Eu eram cazat în partea cealaltă, la prânz mâncam langoși și gogoși într-o stație, apoi mă întorceam la bază, unde era foarte frig, apă rece.

Stăteam singur, totul pentru că îmi doream să merg undeva mai bine pentru mine. Până la urmă s-au liniștit apele, am fost luat la echipa de seniori unde am întâlnit oameni foarte profesioniști", a povestit el.

Tweet Echipa Nationala Citeste si: Ianis Hagi în Champions League! Marți, de la 10 seara, în direct la PRO X: Glasgow Rangers - Malmo! Bucurați-vă de fotbal!