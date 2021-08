Brazilia, campioană olimpică pentru a doua oară consecutiv! Vis împlinit pentru Dani Alves la Jocurile Olimpice

Naționala olimpică a Braziliei și-a securizat al doilea aur consecutiv la Jocurile Olimpice. După finala câștigată în 2016, echipa lui Jardine s-a impus în prelungiri, în fața naționalei Spaniei.

Scorul a fost deschis de brazilieni, în al doilea minut de prelungiri ale primeii reprize, prin Cunha, care a primit pasă de la Dani Alves, asta după ce Richarlison a ratat un penalty în minutul 38. Spania a reintrat în joc în mintul 61, prin Oyarzabal, care a înscris după o pasă a lui Soler, trimițând meciul în prelungiri.

În a doua repriză a prelungirilor, Malcom, jucătorul lui Zenit St. Petersburg a dat lovitura, după o gafă imensă a apărării spaniole, și a adus aurul Braziliei.

„Bijuteria” de doar 18 ani a Barcelonei a fost integralist în finală și a bifat astfel al 73-lea meci pe care l-a jucat în acest sezon. Mijlocașul iberic a devenit astfel jucătorul cu cele mai multe meciuri jucate în 2020-2021.

Pedri a jucat în toate meciurile de la Campionatul European pentru naționala Spaniei, care a ajuns în semifinale, iar la Jocurile Olimpice a fost trimis în teren în toate meciurile.

Pedri starts for Spain in their Olympic gold medal match, meaning he’s played in 73 games this season ????

That's more than any European player in 2020-21.

He’s only 18. pic.twitter.com/oczV1jdFFN