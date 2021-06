Lucian Filip a vorbit pentru prima oara despre plecarea de la FCSB: "Clubul a venit cu o alta propunere pentru mine, dar nu ma simt fericit"

FCSB si Lucian Filip s-au despartit la dupa incheierea campionatului.

Venit in 2007 la FCSB, Filip a fost unul dintre liderii vestiarului in ciuda accidentarilor pe care le-a suferit de-a lungul anilor. Filip era cel mai vechi jucator din lot pana sa i se incheie intelegerea cu clubul, in aceasta vara. Mijlocasul a jucat in 181 de meciuri pentru echipa lui Becali, marcand sapte goluri si oferind tot atatea pase de gol.

Fotbalostul a recunoscut ca a fost ofertat de club, pentru a ramane in staff echipei, insa isi doreste sa mai joace fotbal, astfel ca a refuzat propunerea.

"Chiar daca am plecat, voi ramane alaturi de ei. In prima saptamana mi-a fost foarte greu, asimilam destul de greu ceea ce mi se intampla. Dar pana la urma e un ciclu care s-a terminat.

A fost o perioada frumoasa si sper ca si de acum incolo sa am momente frumoase. Eu nu sunt genul de jucator care sa se plimbe de la un club la altul. Mi-a si placut echipa, clubul, am si legat o prietenie trainica cu oamenii de acolo.

Pur si simplu, a fost o perioada care s-a incheiat, se stiu problemele mele medicale. Clubul a venit cu o alta propunere pentru mine, dar inca nu ma simt pregatit sa trec de cealalta parte a fotbalului. Mi-au propus sa raman in staff-ul tehnic, le-am si multumit.

Stiam ca patronul vrea sa reinnoiasca echipa, principiile lui sunt pentru a creste jucatori tineri. Oricum, le multumesc! Am avut parte de cele mai bune conditii de recuperare. Vreau sa continui, imi doresc sa joc fotbal, dar in aceasta perioada vreau sa fac si cursuri de antrenor si cursuri de management.", a spus Lucian Filip, la DigiSport.