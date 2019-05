Antrenorul care i-a antrenat pe Gica si Ianis Hagi dezvaluie asemanarile dintre cei doi: „Ambitiosi, individualisti si caposi”

Marcel Pigulea (76 ani) a jucat cu Dobrin si Lucescu, a fost antrenorul lui Hagi si Contra si i-a invatat fotbal pe Razvan Marin, Ianis Hagi si Nicolas Popescu.

Marcel Pigulea a jucat ca fundas dreapta la Dunarea Giurgiu (1961-1963), Flacara Rosie Bucuresti (1963-1964), Metalul Bucuresti (1964-1966), Sportul Studentesc (1966-1968), FC Arges (1968-1974) si CSM Resita (1974-1976). La Sportul a fost coleg cu Mircea Lucescu, care a devenit mai tarziu presedintele onorific al scolii sale de fotbal, iar la FC Arges a castigat titlul in 1972 si a fost coleg cu marele Nicolae Dobrin.

La jumatatea anilor '70, el a devenit antrenor, pregatindu-le pe Chimia Rm. Valcea, Poli Timisoara, Dunarea Galati, Gloria Buzau, UTA si Progresul. In 1983, a fost numit antrenor federal pe problemele de juniori, devenind antrenorul-coordonator al Luceafarului Bucuresti, celebrul centru national de formare a juniori, dar si al nationalei U18, unde a pregatit talente precum Hagi, Lacatus, Mihali, Stangaciu, Mateut, Belodedici, Popescu, Musznay, Sandoi, Lutu sau Contra. A reusit calificarea echipei U18 a Romaniei la turneul final UEFA 1983 din Anglia, iar apoi, dupa Revolutie, a antrenat pe Hassania Agadir (Maroc / 1996-1997) si nationala Algeriei (1998-1999).

Cu banii stransi si cu un ajutor de 20.000 de dolari de la Cosmin Contra, fostul sau elev, Pigulea a deschis in Bucuresti Scoala de Fotbal Pro Luceafarul, unde s-au pregatit unii dintre cei mai talentati juniori din Bucuresti. De altfel, pana sa faca pasul spre Viitorul Constanta, aici au inceput fotbal Razvan Marin, Ianis Hagi si Nicolas Popescu. Primul jucator inscris la noul sau club a fost Matei, nepotul lui Mircea Lucescu, care insa s-a dedicat mai tarziu scolii.

Despre Gica Hagi, Ianis Hagi si Razvan Marin

„La Luceafarul am fost antrenor-coordonator. Generatia ’83 a fost a lui Hagi. Practic, toate rezultatele care au fost obtinute de nationala dupa ’90, au fost obtinute, in proportie de 90%, cu participarea Luceafarului. Inclusiv Hagi a stat in camin, aici, la Electroaparataj. Ultima grupa, generatia lui Hagi, in ultimul an de juniorat, juca cu echipe adverse cu doi ani mai mari si cu seniorii, era inscrisa echipa in Divizia B. Nu se juca pe puncte, dar adversarii aveau prime de joc, asa ca ieseau niste meciuri tari. Am pregatit si generatia ’93, generatia lui Contra.



Hagi, calitatea lui de baza a fost tehnica. Si explozia, viteza exploziva, in 5 metri schimba 3 viteze. Avea un stang formidabil. In rest, copil normal. Gica era egoist prin excelenta, dar probabil ca isi cunostea valoarea de atunci si de aia i s-a si permis. De la 14-15 ani a dovedit ca are stofa de lider si de mare fotbalist.



In privinta lui Ianis Hagi, e meritul lui Gica, al lui taica-su, niciodata nu l-a tratat ca pe un copil de vedeta. Din contra, era mai exigent cu el decat cu alti copii. Ianis a fost legitimat vreo 6 ani si ceva la mine. Ianis a fost 6-7 ani, Razvan Marin 7 ani, de aici au invatat abecedarul fotbalului. Nicolas Popescu a venit de la 5 ani, se tinea dupa Ianis, a stat si el vreo 5 ani.



Marea calitate a lui Ianis este ambitia, il ajuta mult ca loveste mingea cu amandoua picioarele, nu l-am invatat eu sa dea cu stangul si cu dreptul, are o chestie nativa. Nu stiu daca mi-a lipsit in 6 ani de 3-4 ori. Putea sa ninga, sa ploua, sa bata vantul, el era aici cu bunica-su. Bunica-su l-a adus, si pe el, si pe Nicolas. Ar trebui sa ii ridice statuie ca s-a ocupat de viitorul lor fotbalistic. Asemanarile dintre Gica si Ianis? Ambitie, bineinteles, e si o trasatura, probabil, a machedonilor. Ambitiosi si caposi. Destul de individualisti, dar cu tenta pozitiva, sa obtina rezultate, nu le placea sa piarda nici unuia.



Razvan Marin a avut o educatie de familie foarte buna. Taica-su era inca activ, cand Razvan a venit aici. Cea care s-a ocupat de el, in permanenta, venea cu el la antrenamente, a fost maica-sa, Raluca. A mers si in cantonamente, si in turnee in strainatate. De la taica-su a mostenit pasiunea pentru fotbal, dorinta de a deveni un nume in fotbalul romanesc. Avea o seriozitate peste nivelul lui de varsta, inca de la 10-12 ani era focusat pe ideea de a face fotbal de performanta.



Sunt unde sunt, el si Ianis, si or sa mearga chiar mai sus. L-am intrebat pe Razvan ’Mai, acum care este visul tau, dupa ce ai facut pasul la Ajax? Acum, de la Ajax, ce ai vrea tu?’ ’Domn profesor, nu stiu. Dar, oriunde ar fi mai sus, e binevenit pentru mine.’ Ajax i se potriveste, sunt convins ca va prinde un loc de titular. Mai sus ce poate sa fie? Un club din Anglia, ca acolo se da acum ora exacta in fotbal, sau Spania. In Italia se joaca dur, nu stiu daca i se potriveste.



Am jucat la FC Arges cu Dobrin. Dobrin avea o minte! A facut liceul, facultatea de sport la Pitesti, dar avea mintea de academician in probleme de fotbal. Era aproape geniu, dadea niste pase si te lasa singur cu portarul. Avea o viziune a jocului si o intuitie, o inteligenta nativa.



Nici nu mai stiu de cati ani sunt atrenor, cred ca de aproape o jumatate de secol. Cine mai tine minte acuma cati jucatori mi-au trecut prin mana! Dar au fost multi. Matei, nepotul lui Mircea Lucescu a fost primul jucator inscris la scoala mea de fotbal, dar a abandonat. Venise si cu copilul lui Geoana si cu al lui Nastase, dar au abandonat, nu au avut inclinare catre fotbal. Acum mai am o singura grupa, dar o sa raman antrenor toata viata. Pai ce as putea sa fac acasa? M-as plictisi”, a declarat Marcel Pigulea pentru Sport.ro.